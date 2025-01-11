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الرياضة

الأهلي يضرب ستاد أبيدجان بـ «هاتريك» إمام عاشور

الأهلي يضرب ستاد أبيدجان بـ «هاتريك» إمام عاشور
11 يناير 2025 22:34

 
أبيدجان (أ ف ب)

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سجل إمام عاشور ثلاثة أهداف «هاتريك» ليقود الأهلي المصري إلى الفوز على ستاد أبيدجان الإيفواري 3-1، في مباراة ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على ملعب فيليكس أوفييت بوانييه في أبيدجان بكوت ديفوار.
وتقدم سانت جون كونيه (26) لأصحاب الأرض، فيما سجل عاشور (53، 73، 95) للأهلي الذي رفع رصيده إلى 10 نقاط في قمة المجموعة، قبل مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي (8 نقاط)، وشباب بلوزداد الجزائري (6 نقاط) اللذين يلتقيان في جوهانسبرج الأحد.
ويستقبل الأهلي أورلاندو بالقاهرة، فيما يحل ستاد أبيدجان ضيفاً على شباب بلوزداد بالجزائر في ختام مباريات المجموعة السبت المقبل.
قبل بداية المباراة اضطر مدرب الأهلي السويسري لإجراء تغيير اضطراري على تشكيلته بعدما تعرض أكرم توفيق للإصابة أثناء الإحماء ليدخل أحمد نبيل «كوكا» بدلاً منه.
كاد الأهلي يتقدم في الدقيقة الأولى من المباراة حين مرر عاشور كرة عرضية للفلسطيني وسام أبوعلي على، بعد 4 أمتار من المرمى، لكن حارس مرمى ستاد أبيدجان دريسا بامبا تصدى للكرة بقدمه، ليحرم الأهلي من أسبقية مبكرة.
وتصدى الشناوي لأولى محاولات أصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة، بعد ركلة ركنية وصلت فيها الكرة إلى تيدياني ديومانديه، لكن رأسيته وجدت يد قائد الأهلي الذي أبعدها لركلة ركنية، وفي الدقيقة 17 سدد عاشور كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أمسك بها بامبا بثبات.
وعكس سير اللعب تقدم ستاد أبيدجان في الدقيقة 26، حين وصلت الكرة إلى سانت جون كونيه خارج منطقة جزاء الأهلي، ليستغل سقوط مراقبه ياسر إبراهيم، ويسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الشناوي، لينتهي الشوط الأول بتقدم ستاد أبيدجان بهدف.
مع بداية الشوط الثاني دفع كولر بالثنائي محمد مجدي «أفشه» وكريم وليد «نيدفيد» بدلاً من السولية وكريم الدبيس، وسدد أبو علي كرة من ركلة حرة مباشرة أمسك بها بامبا بثبات.
وفي الدقيقة 53 تعادل عاشور للأهلي، بعدما أرسل حسين الشحات كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها أبو علي برأسية تابعها عاشور من مسافة قريبة داخل الشباك.
وأرسل خالد عبد الفتاح كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها عاشور برأسية من داخل منطقة الجزاء لم يتمكن بامبا من التصدي لها ليتقدم الأهلي 2-1 (73).
ودفع كولر بالعائد من الإصابة محمد هاني بدلاً من عبد الفتاح، ثم أهدر عاشور فرصة كبيرة، حين انفرد بمرمى مامبا، لكنه سدد بغرابة بعيداً، قبل أن يتدخل ياسر إبراهيم في الوقت المناسب ليمنع تسديدة البديل يوسف كونيه، قبل أن تصل للمرمى في الدقيقة 87.
وفي الدقائق الأخيرة دفع كولر بعمر الساعي وسمير محمد بدلاً من أبو علي والشحات، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وبعد هجمة مرتدة مرر عمر الساعي الكرة لعاشور الذي سدد بقوة في المرمى، ليكمل الهاتريك، ويمنح الأهلي فوزاً غالياً قربه من التأهل.

مصر
الأهلي المصري
دوري أبطال أفريقيا
مارسيل كولر
إمام عاشور
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