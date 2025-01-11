ليون يرفض التساوي مع موناكو!



باريس (أ ف ب)



أهدر ليون فرصة التساوي نقاطاً مع موناكو الثالث، بخسارته أمام بريست 1-2، في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم، وبقي رصيد ليون 28 نقطة في المركز الخامس.

في المقابل، عوض بريست خسارته في الجولة الماضية أمام أنجيه رافعاً رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.

تقدم بريست عن طريق مهدي كامارا، بعد مرور 8 دقائق، قبل أن يضيف لودوفيك أجورك الثاني (25) رافعاً رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم.

رد ليون بهدف لجوردان فيرتوت في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وضغط ليون في محاولة لإدراك التعادل في الشوط الثاني، وكان مهاجمه المخضرم ألكسندر لاكازيت قريباً من ذلك، لكن حارس بريست ماركو بيزو تصدى لكرته الرأسية.



