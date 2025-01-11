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الرياضة

الاتحاد يهدر نقطتين وضربتي جزاء والقمة في السعودية!

الاتحاد يهدر نقطتين وضربتي جزاء والقمة في السعودية!
11 يناير 2025 23:42

الرياض (د ب أ) 

 

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فشل الاتحاد في استعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك رغم تعادله في الدقائق الأخيرة مع مضيفه الفيحاء 1-1، ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف الهلال المتصدر، حيث نجح الأخير في انتزاع الصدارة، بعد تحقيقه فوزاً كبيراً على مضيفه العروبة 5 - صفر.
ولم يستغل الاتحاد الروح المعنوية العالية التي دخل بها مواجهة الفيحاء، وذلك بعدما نجح في الفوز على الهلال بضربات الترجيح في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.
ورغم تواجد قوة هجومية كبيرة في الاتحاد متمثلة في قائده الفرنسي كريم بنزيمة والجناح الهولندي ستيفن بيرجوين، وصانع الألعاب الجزائري حسام عوار، لم ينجح الاتحاد في حسم النتيجة لمصلحته، مسجلاً التعادل الأول له هذا الموسم في الدوري. وأهدر الاتحاد ضربتي جزاء في الشوط الثاني، حيث كانت الأولى من نصيب الفرنسي كريم بنزيمة الذي سدد كرة تصدى لها أورلاندو موسكيرا، حارس الفيحاء في الدقيقة 54، وجاءت ضربة الجزاء الثانية في الدقيقة 87، وأهدرها حسام عوار، وتألق موسكيرا مجدداً لينصب نفسه نجما للمباراة، بعد تصديه للضربة الثانية.
وكانت المباراة سلبية في النتيجة حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، حينما سجل فاشيون سكالا، هدف تقدم الفيحاء، بعدما انطلق من الجهة اليسرى وراوغ مدافع الاتحاد ليسدد كرة على يسار بريدراج رايكوفيتش، حارس الاتحاد، مسجلاً هدف التقدم، لكن تقدم الفيحاء لم يدم سوى دقيقتين فقط، حيث سجل فواز الصقور هدف التعادل للاتحاد، حيث انطلق بيرجوين من الجهة اليسرى، ليلعب كرة عرضية وصلت إلى الصقور، الذي سددها على يمين موسكيرا مسجلاً هدف التعادل. 

 

الدوري السعودي
الاتحاد السعودي
الهلال السعودي
الفيحاء
كريم بنزيمة
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