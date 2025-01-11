يوفنتوس وتورينو يتعادلان في مباراة طرد المدربين!



تورينو (رويترز)

تعادل يوفنتوس 1-1 مع مضيفه تورينو في مباراة قمة تورينو، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إذ سجل نيكولا فلاسيتش هدف التعادل لتورينو، بعد تقدم يوفنتوس بهدف مبكر سجله كينان يلدز، وشهدت المباراة طرد مدربي الفريقين في الشوط الثاني.

وافتتح يلدز التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة الثامنة بكرة منخفضة سددها من خارج منطقة الجزاء، ثم تعادل فلاسيتش لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة قوية، إذ ارتطمت الكرة بالقائم قبل أن تسكن الشباك.

وطُرد بالولو فانولي مدرب تورينو وتياجو موتا مدرب يوفنتوس في وقت مبكر من الشوط الثاني بسبب احتجاجات، إثر قيام نيكولو سافونا مدافع يوفنتوس بعرقلة يان كاراموه خارج حدود منطقة جزاء يوفنتوس.

وظل يوفنتوس في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة حصدها خلال 19 مباراة، بينما يحتل تورينو المركز الـ 11 برصيد 22 نقطة.