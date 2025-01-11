كين يهدي بايرن ميونيخ «الصيد الثمين»

برلين (د ب أ)

قاد المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين فريقه بايرن ميونيخ إلى الانتصار ثمين على ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ 1- صفر، في المرحلة السادسة عشرة لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وتقمص كين دور البطولة وسجل هدف الفوز للنادي البافاري في الدقيقة 68 من ضربة جزاء حصل عليها الفرنسي مايكل أوليس، بعد تعرضه للعرقلة من جانب لوكاس أولريش.

وانفرد كين بصدارة قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 15 هدفاً متفوقاً بهدف واحد على المصري عمر مرموش هداف أينتراخت فرانكفورت.

وهيمن النادي البافاري على مجريات اللعب في الدقائق الأولى، لكن دون أن يشكل الخطورة المطلوبة على مرمى أصحاب الأرض.

وكاد ليون جوريتسكا أن يتقدم بهدف لبايرن في الدقيقة 20، بعد تمريرة متقنة من توماس مولر لكن تسديدته ضلت طريقها للشباك.

وضاعت فرصة محققة لبايرن في الدقيقة 25، حينما مرر جوشوا كيميتش كرة رائعة إلى مولر داخل منطقة الست ياردات، لكن نيكولاس حارس جلادباخ تصدى له ببراعة.

وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني ضاعت أول فرصة محققة لجلادباخ عن طريق تيم كليندينست الذي تلقى تمريرة متقنة من روكو ريتز وارتقى للكرة برأسه لكنها مرت مباشرة من فوق الشباك.

وأهدر ليروي ساني فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 71، بعد أن تلقى تمريرة متقنة من كينجسلي كومان أمام المرمى مباشرة، لكنه سدد بغرابة شديدة خارج الشباك، رغم تقدم نيكولاس حارس جلادباخ من مرماه.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، أنقذ نيكولاس مرمى جلادباخ من هدف محقق وتصدى لانفراد كامل من سيرج جنابري.

وسجل النادي البافاري انتصاره الثاني على التوالي، والثاني عشر له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده في الصدارة إلى 39 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن وتوقف رصيد جلادباخ عند 24 نقطة في المركز العاشر.