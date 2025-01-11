ابن طوق يدعو «القدامى والأقطاب» إلى «قمة الجمعة» أمام قطر

معتصم عبدالله (دبي)

أكد عبدالله سالم بن طوق، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، رفع حالة الطوارئ في جميع أقسام النادي، استعداداً للمباراة المرتقبة لـ«العميد» وصيف كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي 2023- 2024، أمام ضيفه قطر القطري وصيف كأس أمير قطر، والمقررة مساء الجمعة المقبل باستاد آل مكتوم، على لقب «كأس السوبر الإماراتي القطري»، مشدداً على أهمية الحدث للنادي والكرة الإماراتية.

وقال ابن طوق: «كلفنا جميع الأقسام داخل النادي بتقديم جميع أشكال الدعم لإنجاح الحدث الكبير، مع التركيز على حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير من مختلف الجاليات للحضور ومساندة الفريق، وأن يكون يوم المباراة بمثابة تجربة ترفيهية رائعة للجماهير في النادي، وعلى مدرجات استاد آل مكتوم»، لافتاً إلى أهمية إظهار الحدث بالصورة التي تليق باسم نادي النصر وتاريخه العريق، وبما يعكس المكانة المرموقة للكرة الإماراتية.

وأضاف: «وجهنا الدعوة للأقطاب والرموز وقدامى اللاعبين الذين صنعوا تاريخ النادي عبر عقود طويلة، وجرى تكليف قسم العلاقات العامة بالتواصل معهم والحرص على توفير التذاكر اللازمة لهم، لضمان حضورهم ومشاركتهم في المناسبة التاريخية».

وشدد ابن طوق على ثقة مجلس الإدارة الكاملة بالجهاز الفني واللاعبين، وقدرتهم على تقديم أفضل مستوى فني خلال المباراة، وتمثيل النادي بأفضل صورة ممكنة، وحصد الفوز والتتويج باللقب، نظراً لأهميته الكبيرة للنادي وجماهيره.