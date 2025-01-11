كأس «حاكم الشارقة» لخيول الإنتاج المحلي يجتذب «النخبة»

عصام السيد (الشارقة)

ينظم مضمار الشارقة لونجين حفل سباقه السادس لهذا الموسم، ويزدان الحفل الذي يشتمل على 6 أشواط، بسباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة للخيول العربية الأصيلة «شروط» في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 1700 متر، وهو أكبر بطولات الموسم بالمضمار، ويجتذب 12 من نخبة خيول الإنتاج المحلي، تتنافس على جائزة مالية قيمتها 250 ألف درهم.

ويتصدر «طحان الوثبة» صاحب التصنيف الأعلى البالغ 89، ترشيحات الشوط الرئيس، وسبق له الفوز بفارق 6 أطوال في هذه المسافة على نفس المضمار، وينافسه «بدران بينونة» صاحب التصنيف البالغ 83 رطلاً، وكذلك «إشراق»، الذي يسعى للعودة لمنصات التتويج، أما الخطورة فستكون من «مرمر الوثبة».

ويجتذب الشوط الرابع لمسافة 2700 متر (تكافؤ)، مشاركة 16 من نخبة الخيول العربية القوية في سن خمس سنوات فما فوق تتنافس على لقب ماراثون الشارقة، البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم.

ويستهل الحفل بالشوط الأول لمسافة 1200 متر بمشاركة 16 من الخيول العربية الأصيلة (إنتاج الإمارات) في سن أربع سنوات فما فوق، وتشارك في الشوط الثاني لمسافة 1700 متر (تكافؤ) 16 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتخوض (16) من الخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات وما فوق تحدي ثالث أشواط الحفل لمسافة 2000 متر، ويختتم الحفل بالشوط السادس لمسافة 2000 متر (تكافؤ)، وهو الوحيد للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة قوامها 10 خيول في سن أربع سنوات فما فوق.