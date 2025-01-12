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الرياضة

ريال مدريد وبرشلونة.. «الخطة السرية»!

ريال مدريد وبرشلونة.. «الخطة السرية»!
12 يناير 2025 08:20

مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي ريال مدريد وبرشلونة الليلة «الأحد»، في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني في مدينة جدة السعودية، ويسود الترقب لـ «الكلاسيكو»، وذلك مع السرية التي يفرضها كل فريق الخطة التي سيلعب بها، وإن كانت تصريحات المدربين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أنهما سيلعبان بالطريقة المعتادة.
وبحسب المصادر القادمة من معسكر الفريقين، فإن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وهانزي فليك مدرب برشلونة، وضعا لمساتهما في محاولة الوصول إلى أفضل خطة بكل سرية من دون كشف كامل التفاصيل للفريق الآخر، حيث يدرك «الإيطالي» أن الفشل مرة أخرى، وتكرار الوقوع في مصيدة التسلل سيؤدي إلى انتقادات كبيرة، فيما يرى «الألماني» أن أسلوب لعبه هذا الموسم أصبح مثل «الكتاب المفتوح»، وبات بحاجة إلى بعض المرونة للتعامل مع مفاجآت ريال مدريد في المباراة المقبلة.
ويعتبر ريال مدريد أكثر فريق وقع في مصيدة التسلل ضد برشلونة هذا الموسم، عندما تفوق الفريق الكتالوني برباعية في ملعب البرنابيو في أكتوبر الماضي، بواقع 12 مرة تم فيها رفع راية التسلل، منها 8 مرات على كيليان مبابي، الذي يعتبر أيضاً أكثر لاعب تعرض لهذا الأمر ضد برشلونة، كما شهد اللقاء إلغاء هدفين لـ «الملكي» بداعي التسلل.

 

 

 

السعودية
جدة
ريال مدريد
برشلونة
كأس السوبر الإسباني
كارلو أنشيلوتي
هانسي فليك
كيليان مبابي
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