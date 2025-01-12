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الرياضة

مانشستر سيتي يضرب سالفورد بـ «الثمانية» دون «الأسلحة الفتاكة»

مانشستر سيتي يضرب سالفورد بـ «الثمانية» دون «الأسلحة الفتاكة»
12 يناير 2025 09:29

 
مانشستر (رويترز)

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سحق مانشستر سيتي ضيفه سالفورد سيتي المنتمي للدرجة الرابعة، والذي تربطه علاقات قوية بغريمه المحلي مانشستر يونايتد 8-صفر، ليصعد بسهولة إلى الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وهيمنت تشكيلة من الصف الثاني على المباراة، واحتفل ديفين موباما بأول ظهور له مع الفريق الأول بتسجيل هدف، بينما هز جيمس ماكاتي الشباك ثلاث مرات في الشوط الثاني.
وضاعف موباما تقدم «السيتي»، بعد أن منح جيريمي دوكو التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة، وقتل الفريق المضيف المباراة بهدف نيكو أوريلي قبل الاستراحة.
ودخل جاك جريليش أجواء المباراة، حين حصل على ركلة جزاء، وسجلها بنجاح في الدقيقة 49، قبل أن يسجل ماكاتي ثلاثة أهداف في غضون 20 دقيقة، ويسجل دوكو ركلة جزاء.
ويشارك أساطير سابقون من مانشستر يونايتد هم جاري نيفيل ورايان جيجز وفيل نيفيل وبول سكولز ونيكي بات وديفيد بيكام في ملكية سالفورد، لكن على الرغم من أن الفريق قطع خطوات كبيرة، ويسعى جاهداً للصعود من دوري الدرجة الرابعة، تعلم سالفورد درساً قاسياً من السيتي.
وأجرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تسعة تغييرات على التشكيلة التي تغلبت على وستهام يونايتد مطلع الأسبوع الماضي، لكن أسلحته الفتاكة كانت جميعها على مقاعد البدلاء في حالة الطوارئ.
لكن هذا لم يكن ليحدث خلال المباراة التي جاءت من طرف واحد، إذ اندفع ماتيوس نونيز إلى الأمام في هجمة مرتدة في الدقيقة الثامنة، ثم مرر الكرة إلى جريليش الذي مررها بدوره إلى دوكو الذي سدد بقدمه اليسرى في المرمى.
وسجل موباما الهدف الثاني، بعد تمريرة من نونيز، ثم حسم السيتي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، حين سيطر أوريلي على تمريرة دوكو، ليحولها إلى الشباك مسجلا هدفه الأول مع النادي.
وأنهى جريليش انتظاره الذي دام عاماً لتسجيل هدف لمانشستر سيتي، حين تعرض لعرقلة في المنطقة في بداية الشوط الثاني، وتمكن من تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح.
وساعد دوكو زميله ماكاتي على تسجيل هدفه الأول، بعد مرور ساعة من اللعب، ثم نفذ البلجيكي ركلة جزاء بنجاح، قبل أن يتم استبداله ثم أكمل ماكاتي اللقاء بهدفين آخرين رائعين.

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