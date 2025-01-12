ميلان يعود إلى «النتائج السلبية» في «الكالشيو»!



ميلانو (رويترز)



ظل ميلان أمام مهمة صعبة لتقليص الفارق الذي يفصله عن الصدارة، إذ تعادل على ملعبه 1-1 أمام كالياري، في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وذلك في أول مباراة بالدوري لسيرجيو كونسيساو المدرب الجديد لميلان.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم افتتح المهاجم الإسباني ألفارو موراتا التسجيل لميلان في الدقيقة 51 بتسديدة من مسافة قريبة.

ووجه كالياري صدمة لميلان بعدها بأربع دقائق، عندما أدرك التعادل، إثر هجمة مرتدة، إذ سدد المدافع نادر زورتيا كرة منخفضة من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وكان كونسيساو، الذي عُين مدرباً لميلان في 30 ديسمبر الماضي، بعد إقالة باولو فونسيكا، قاد الفريق يوم الاثنين الماضي لإحراز كأس السوبر الإيطالية، بالفوز على إنتر ميلان في النهائي.

وكان كونسيساو المدرب الذي يحتاج للفوز بأقل عدد من المباريات، ليفوز بأول لقب له مع ميلان منذ موسم 1929-1930، إذ احتاج للفوز بمباراتي قبل نهائي ونهائي كأس السوبر ليحرز اللقب.

لكن المدرب البرتغالي لم يتمكن بعد من تصحيح مسار الفريق في الدوري الذي شهد انتصاراً واحداً خلال آخر خمس مباريات لميلان.

ورفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن بفارق ثماني نقاط خلف لاتسيو صاحب المركز الرابع، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، كما رفع كالياري رصيده إلى 18 نقطة في المركز 18.

وفرض ميلان سيطرته على مجريات اللعب طوال المباراة، وكاد أن يتقدم بعد 20 دقيقة من البداية عن طريق لاعب الوسط تيجاني ريندرز الذي سدد كرة منخفضة، لكن حارس مرمى كالياري إيليا كابريلي تصدى لها.

وأنقذ الحارس مايك مينيان شباك ميلان قبل نهاية الشوط الأول، إذ تألق في التصدي لكرة عالية سددها ماتيا فيليتشي من حدود منطقة الجزاء، رغم أنها كانت تنحرف باتجاه القائم الأيمن.

وحقق ميلان بداية أفضل في الشوط الثاني، وكاد كريستيان بوليسيتش أن يسجل بتسديدة من حدود منطقة الجزاء، لكن العارضة تصدت للكرة، كما سدد موراتا كرة في الشباك من الخارج، قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 51.

ومرر تيو هرنانديز عرضية متقنة إلى بوليسيتش داخل منطقة الجزاء ليسدد لكن كابريلي تصدى للكرة وارتطمت بالقائم ثم ارتدت إلى موراتا الذي تابعها بتسديدة في الشباك.

لكن زورتيا (25 عاماً) أدرك التعادل لكالياري خلال أربع دقائق فقط، ليكون الهدف الرابع له في الدوري.

وواصل ميلان سيطرته على المباراة، وأتيحت فرصة ثمينة أمام بوليسيتش لحسم المواجهة بعد مرور ساعة من بدايتها لكن كابريلي أحبط محاولته، ثم سدد هرنانديز كرة قوية مرت فوق العارضة.

وبعدها تصدى كابريلي «23 عاماً» ببراعة لتسديدات من تامي أبراهام وهرنانديز، قبل أن يتصدى لركلة حرة من هرنانديز في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.