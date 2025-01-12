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الرياضة

نجم ريال مدريد يصف «رباعية» برشلونة بـ «المؤلمة»!

نجم ريال مدريد يصف «رباعية» برشلونة بـ «المؤلمة»!
12 يناير 2025 10:57

 
الرياض (د ب أ)

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أكد الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، ضرورة الاستعداد البدني والذهني لمواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد. وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي: «من المهم الحصول على الراحة الكافية للوصول إلى الجاهزية الكاملة، هذا الأمر ليس لي فقط، بل للفريق بأكمله».
وعن التحضيرات النفسية، أضاف: «يجب أن تملك الحماس الكافي في مثل هذه المباريات، سندخل المباراة بعقلية الفوز باللقب».
وفيما يخص الخسارة السابقة برباعية أمام برشلونة في الدوري، قال: «كان يوماً صعباً بالنسبة لنا، الخسارة بتلك الطريقة كانت مؤلمة؛ لعبنا بشكل جيد لكن النتيجة كانت كبيرة ضدنا، علينا أن نتعلم من تلك المباراة ونركز على الخروج بنتيجة ممتازة، الحديث هنا عن مواجهة كبيرة، والأجواء تختلف في كل مباراة، إنه الكلاسيكو في النهاية».
من جهته، أكد لاعب برشلونة، بيدري، أن مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر تمثل فرصة مثيرة لتقديم أفضل المستويات.
وقال بيدري: «نتحدث عن كلاسيكو ونهائي أمام فريق رائع، وهو ما يعطينا الحماس لتقديم نهائي كبير والفوز بالكأس».
وأضاف: «داخل الملعب، أحاول دائماً أن أقدم أفضل نسخة من نفسي، أعتقد أن الدعم الكبير الذي حصلنا عليه من جماهير برشلونة في نصف النهائي كان مميزاً، وأتمنى أن نراه مجدداً في النهائي».
وتحدث بيدري عن نقاط القوة في ريال مدريد، قائلاً: «هم أقوياء جداً في الهجمات المرتدة، لديهم لاعبون سريعون بجودة عالية، لذلك، الأهم هو السيطرة على المباراة من خلال امتلاك الكرة وصناعة الفرص، وأيضاً الحذر في التغطية الدفاعية حتى لا نتعرض للخطر في المرتدات».

 

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