«القائد» يطلب مغادرة مانشستر سيتي

مانشستر (رويترز)



قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بعد الفوز الساحق 8- صفر على سالفورد سيتي، في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن القائد كايل ووكر طلب الرحيل عن النادي.

واستبعد ووكر من تشكيلة المدرب جوارديولا لمباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد، قبل أن يقول المدرب الإسباني إن الظهير الأيمن طلب «استكشاف خيارات في الخارج».

وربطت تكهنات الدولي الإنجليزي، باحتمال الانتقال إلى العملاق الألماني بايرن ميونيخ، بعد فوز مانشستر سيتي بالثلاثية في 2023.

وقال جوارديولا «قبل يومين، طلب كايل استكشاف الخيارات المتاحة للعب في الخارج وإنهاء مسيرته، لهذا السبب، فضلت إشراك لاعبين آخرين، وطلب ذلك قبل عامين بعد الثلاثية، بايرن ميونيخ أراده، لكن العرض لم يكن جيداً بما يكفي».

وانضم ووكر «34 عاماً» إلى السيتي قادماً من توتنهام في صفقة قيمتها نحو 50 مليون جنيه إسترليني «61.02 مليون دولار» في 2017.

شارك ووكر في 319 مباراة مع مانشستر سيتي، وساعد النادي على تحقيق 17 لقباً، بما في ذلك ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف جوارديولا «لم نكن لنحقق كل هذا النجاح خلال هذه السنوات من دون كايل، كان الأمر سيصبح مستحيلاً، وما زلت مقتنعاً تماماً بأنه لا يوجد أحد في مهنتنا لا يرغب في أن يكون في مكان يستطيع من خلاله أن يواصل الأداء بالشكل الذي يريده.

طلب استكشاف الخيارات المتاحة، وهذا لا يعني أنه سيرحل بالضرورة لأنك لا تعرف أبداً ما قد يحدث، أكن له احتراماً كبيراً، وأشعر بالامتنان للخدمات الكثيرة التي قدمها للفريق خلال هذه السنوات، لعب دوراً مهماً مع المنتخب والفريق».

وتقلصت مشاركة ووكر في المباريات هذا الموسم، إذ شارك أساسياً في تسع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن السعودية قد تكون وجهته التالية.