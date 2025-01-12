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الرياضة

«الذكاء الاصطناعي» يختار بطل «سوبر إسبانيا» بين ريال مدريد وبرشلونة

«الذكاء الاصطناعي» يختار بطل «سوبر إسبانيا» بين ريال مدريد وبرشلونة
12 يناير 2025 11:12

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مدينة جدة السعودية اليوم الأحد، لمتابعة مباراة «الكلاسيكو» التي تجمع بين «الغريمين التقليديين» برشلونة وريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.
وفاز «الميرنجي» بكأس السوبر 13 مرة، منذ 1982، وهو العام الذي دشن فيه الاتحاد الملكي الإسباني تلك البطولة، ويسعى لحسم «الكلاسيكو» اليوم لمعادلة رقم «البلوجرانا» برصيد 14 لقباً.
وبعيداً عن الإثارة والتاريخ المحيط بهذه المباريات، يتساءل المشجعون: من لديه أفضل فرصة للفوز باللقب؟
ووفقاً للتوقعات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يعد ريال مدريد المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب بنسبة 41.8%، ويخوض الفريق النهائي بروح معنوية عالية، بعد فوزه على مايوركا 3-0 في نصف النهائي، مع أداء رائع من جود بيلينجهام ورودريجو.
ومن ناحية أخرى، فإن برشلونة ليس بعيداً، مع احتمالية فوز تبلغ 37.5%.
ووصل الفريق الكاتالوني إلى النهائي، بعد الفوز 2-0 على بيلباو، بهدفين من جافي والشاب الواعد لامين يامال، وذلك بحسب منصة «90min» التي أجرت عمليات محاكاة للمباراة المرتقبة، وخلصت إلى هذه النتائج.
وتصل نسبة احتمال التعادل في الوقت الأصلي إلى 20.7%، الأمر الذي ربما يؤدي إلى الذهاب إلى الوقت الإضافي، وفي النهاية إلى ركلات الترجيح، وفي مثل هذه المواجهات الكبيرة تحسم التفاصيل الصغيرة المباراة؛ القرارات التكتيكية، وفعالية النجوم، وأحياناً لعبة فردية تحسم المباراة.
ورغم أن الإحصائيات تصب في مصلحة ريال مدريد قليلاً، فإن برشلونة يملك الأسلحة الكافية للفوز باللقب، كما هو الحال دائماً في كرة القدم، أي شيء يمكن أن يحدث.

 

السعودية
جدة
كأس السوبر الإسباني
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