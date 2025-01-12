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الرياضة

13 رقماً من «السوبر الناري» بين ريال مدريد وبرشلونة

13 رقماً من «السوبر الناري» بين ريال مدريد وبرشلونة
12 يناير 2025 11:19

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يحتضن ملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة، مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي تستضيفها السعودية للمرة الخامسة.
وضرب «الريال» و«البارسا» موعداً مع «كلاسيكو ناري» ببطولة السوبر الإسباني، بعد فوز «الملكي» على ريال مايوركا بـ«ثلاثية»، و«البارسا» على أتلتيك بلباو بـ«ثنائية»، ونستعرض 13 رقماً عن موقعة «الكلاسيكو» المرتقبة.
- 14 لقباً يتصدر بها برشلونة الأكثر تتويجاً بالسوبر الإسباني، يليه ريال مدريد بـ13
لقباً.
- 258 مباراة جمعت بين ريال مدريد وبرشلونة بكل البطولات.
- 106 عدد مرات فوز الريال في تاريخ المواجهات مقابل الخسارة 101 والتعادل 51 مباراة
- 2 مليار يورو القيمة التسويقية لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة
- 200 مليون يورو القيمة التسويقية للبرازيلي فينيسيوس أغلى لاعبي «الكلاسيكو».
- 180 مليون يورو القيمة التسويقية للإسباني لامين يامال أغلى لاعب في برشلونة.
- 16 مساهمة تهديفية للفرنسي مبابي خلال 26 مباراة في «سنة أولى» مع ريال مدريد.
- 25 هدفاً أحرزها ليفاندوفسكي خلال 26 مباراة مع برشلونة الموسم الحالي.
- 23 مباراة خاضها أنشيلوتي مع الريال أمام برشلونة، فاز في 10، وخسر مثلها، وتعادل 3 مرات.
-1 عدد مباريات فليك مع برشلونة أمام ريال مدريد، حقق الفوز فيها برباعية نظيفة.
- 26 هدفاً يتصدر بها ميسي نجم برشلونة السابق قائمة الهدافين التاريخيين لـ«كلاسيكو الأرض».
- ريال مدريد يخوض «الكلاسيكو» أمام برشلونة، بعد سلسلة من 5 انتصارات متتالية، بما في ذلك ثلاثة انتصارات هذا العام.
- فاز ريال مدريد بأربعة من آخر 5 مواجهات أمام برشلونة في جميع المسابقات.

السعودية
جدة
كأس السوبر الإسباني
ريال مدريد
برشلونة
فينسيوس جونيور
لامين يامال
كيليان مبابي
كارلو أنشيلوتي
هانسي فليك
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