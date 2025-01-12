الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مارسيليا.. «العودة المظفرة»

مارسيليا.. «العودة المظفرة»
12 يناير 2025 11:21

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مدرب مانشستر يونايتد يُقنع مينديش بالرحيل عن سان جيرمان
إنريكي: مباراة سان جيرمان والسيتي «خارج الأولويات»


عزز مارسيليا مركزه الثاني بعودته ظافراً من أرض رين 2-1، في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
ورفع مارسيليا رصيده إلى 36 نقطة، متخلفاً بفارق 4 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، والذي يلتقي مع ضيفه سانت إتيان الأحد، لكنه يتقدم على موناكو الثالث بفارق 5 نقاط، بعد سقوط فريق الإمارة في فخ التعادل مع نانت 2-2 في افتتاح المرحلة.
وبعد أن أهدر أرمان كاليمويندو ركلة جزاء لرين في الدقيقة 33، عندما تصدى لمحاولته الحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي، نجح اللاعب ذاته في منح فريقه التقدم (43)، بيد أن مهاجم مارسيليا وهدافه الإنجليزي مايسون جرينوود رد بعد دقيقتين بهدف التعادل، قبل أن يقوم بتمريرة حاسمة باتجاه زميله أدريان رابيو الذي سجل هدف الفوز (49).

الدوري الفرنسي
مارسيليا
باريس سان جيرمان
موناكو
ماسون جرينوود
آخر الأخبار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
علوم الدار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
اليوم 07:26
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
علوم الدار
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
اليوم 12:35
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
الرياضة
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
اليوم 12:30
السياحة الجبلية في الإمارات.. ترفيه ومغامرة لعشاق الطبيعة
علوم الدار
السياحة الجبلية في الإمارات.. ترفيه ومغامرة لعشاق الطبيعة
اليوم 12:30
"قمة المليار متابع" في دبي .. منصة عالمية للمحتوى الهادف
علوم الدار
"قمة المليار متابع" في دبي .. منصة عالمية للمحتوى الهادف
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©