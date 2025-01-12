مارسيليا.. «العودة المظفرة»



باريس (أ ف ب)



عزز مارسيليا مركزه الثاني بعودته ظافراً من أرض رين 2-1، في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 36 نقطة، متخلفاً بفارق 4 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، والذي يلتقي مع ضيفه سانت إتيان الأحد، لكنه يتقدم على موناكو الثالث بفارق 5 نقاط، بعد سقوط فريق الإمارة في فخ التعادل مع نانت 2-2 في افتتاح المرحلة.

وبعد أن أهدر أرمان كاليمويندو ركلة جزاء لرين في الدقيقة 33، عندما تصدى لمحاولته الحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي، نجح اللاعب ذاته في منح فريقه التقدم (43)، بيد أن مهاجم مارسيليا وهدافه الإنجليزي مايسون جرينوود رد بعد دقيقتين بهدف التعادل، قبل أن يقوم بتمريرة حاسمة باتجاه زميله أدريان رابيو الذي سجل هدف الفوز (49).