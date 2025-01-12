الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنريكي: مباراة سان جيرمان والسيتي «خارج الأولويات»

إنريكي: مباراة سان جيرمان والسيتي «خارج الأولويات»
12 يناير 2025 11:24

 
باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدرب مانشستر يونايتد يُقنع مينديش بالرحيل عن سان جيرمان
مارسيليا.. «العودة المظفرة»


قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، إن مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خارج أولوياته في الفترة الحالية، رغم أنها مباراة حاسمة. وقبل مواجهة مانشستر سيتي على ملعب حديقة الأمراء في 22 يناير الجاري، سيلعب باريس سان جيرمان مباراتين في الدوري الفرنسي ضد سانت إيتيان ولانس إضافة إلى مواجهة سبالي في كأس فرنسا.
ويبقى سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي مهدداً بالخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، حيث يدخل مواجهة مانشستر سيتي محتلاً المركز الخامس والعشرين مبتعداً بنقطة واحدة عن دينامو زغرب الكرواتي الذي يحتل المركز الأخير المؤهل لملحق دور الـ16 .
وقال إنريكي، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «نستعد جيداً في باريس سان جيرمان لكل مباراة، ويبقى دائماً المباراة الأهم هي المواجهة القادمة أمام سانت إيتيان، وبعدها سنرى ما سيحدث».
وشدد المدرب الإسباني «يجب أن نستعد لمواجهة سانت إيتيان بشكل جيد للغاية، وكأنها مباراة في دوري أبطال أوروبا».
وقال «سنلعب ضد فريق خطير، ليس لأنه ناد عريق في فرنسا فحسب، بل لأنه مطالب بتقديم أداء جيد، ولا أشعر بأي ضغوط على الإطلاق»، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، والذي يحتل المركز الثاني والعشرين في جدول ترتيب دوري الأبطال هذا الموسم.
وختم لويس إنريكي بالقول «نحن فريق جاهز للمنافسة في كل البطولات، أعرف أن ما أقوله لن يسهم في زيادة مبيعات القمصان، ولن يحتل عناوين الصحف، ولكن يبقى مهما أن تكون جزءاً من فريق جماعي، وهذا ما أتطلع إليه مع لاعبي فريقي».

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
مانشستر سيتي
لويس إنريكي
آخر الأخبار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
علوم الدار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
اليوم 07:26
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
علوم الدار
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
اليوم 12:35
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
الرياضة
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
اليوم 12:30
السياحة الجبلية في الإمارات.. ترفيه ومغامرة لعشاق الطبيعة
علوم الدار
السياحة الجبلية في الإمارات.. ترفيه ومغامرة لعشاق الطبيعة
اليوم 12:30
"قمة المليار متابع" في دبي .. منصة عالمية للمحتوى الهادف
علوم الدار
"قمة المليار متابع" في دبي .. منصة عالمية للمحتوى الهادف
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©