إنريكي: مباراة سان جيرمان والسيتي «خارج الأولويات»



باريس (د ب أ)



قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، إن مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خارج أولوياته في الفترة الحالية، رغم أنها مباراة حاسمة. وقبل مواجهة مانشستر سيتي على ملعب حديقة الأمراء في 22 يناير الجاري، سيلعب باريس سان جيرمان مباراتين في الدوري الفرنسي ضد سانت إيتيان ولانس إضافة إلى مواجهة سبالي في كأس فرنسا.

ويبقى سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي مهدداً بالخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، حيث يدخل مواجهة مانشستر سيتي محتلاً المركز الخامس والعشرين مبتعداً بنقطة واحدة عن دينامو زغرب الكرواتي الذي يحتل المركز الأخير المؤهل لملحق دور الـ16 .

وقال إنريكي، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «نستعد جيداً في باريس سان جيرمان لكل مباراة، ويبقى دائماً المباراة الأهم هي المواجهة القادمة أمام سانت إيتيان، وبعدها سنرى ما سيحدث».

وشدد المدرب الإسباني «يجب أن نستعد لمواجهة سانت إيتيان بشكل جيد للغاية، وكأنها مباراة في دوري أبطال أوروبا».

وقال «سنلعب ضد فريق خطير، ليس لأنه ناد عريق في فرنسا فحسب، بل لأنه مطالب بتقديم أداء جيد، ولا أشعر بأي ضغوط على الإطلاق»، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، والذي يحتل المركز الثاني والعشرين في جدول ترتيب دوري الأبطال هذا الموسم.

وختم لويس إنريكي بالقول «نحن فريق جاهز للمنافسة في كل البطولات، أعرف أن ما أقوله لن يسهم في زيادة مبيعات القمصان، ولن يحتل عناوين الصحف، ولكن يبقى مهما أن تكون جزءاً من فريق جماعي، وهذا ما أتطلع إليه مع لاعبي فريقي».