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الرياضة

الحكم «المثير للجدل» يشعل نهائي «سوبر إسبانيا» بين الريال وبرشلونة!

الحكم «المثير للجدل» يشعل نهائي «سوبر إسبانيا» بين الريال وبرشلونة!
12 يناير 2025 11:44

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يلتقي ريال مدريد وبرشلونة للعام الثالث على التوالي في ختام كأس السوبر الإسباني، وذلك في السعودية التي تستضيف البطولة بمدينة جدة، وعلى استاد «الجوهرة المشعة» اليوم الأحد.
ويشهد «الكلاسيكو المرتقب» زخماً إضافياً، بعد تعيين الاتحاد الإسباني، الحكم خيسوس خيل مانزانو لإدارة المباراة، في قرار أثار جدلاً واسعاً، على خلفية تاريخ الحكم المثير للجدل مع الفريقين، أرقام ريال مدريد مع جيل مانزانو في الكلاسيكو لا تقبل المنافسة، 3 مباريات مقابل 3 انتصارات، ومع ذلك، لا يزال الفريق الملكي يتذكر هدف بيلينجهام الذي تم إلغاؤه الموسم الماضي أمام فالنسيا.
وعلى العكس من ذلك، بالنسبة لبرشلونة، جيل مانزانو هو الحكم الذي حقق معه «البلوجرانا» أقل نسبة فوز، 63% في 41 مباراة أدارها لـ«البارسا».
ريال مدريد أدار له مانزانو 50 مباراة، وفاز 39 مرة، مقابل 6 تعادلات و5 هزائم فقط، لكن بعد أدائه يوم 2 مارس 2023 في مباراة فالنسيا وريال مدريد، تختلف الصورة لدى جماهير «الملكي» عما تعكسه الأرقام، وأطلق مانزانو صافرة نهاية المباراة، عندما كان الفريق الملكي قد أرسل بالفعل عرضية داخل المنطقة، انتهت بهدف بيلينجهام.
ومع ذلك، فاز ريال مدريد بنسبة 78% من المباريات التي أدارها مانزانو، وإذا فاز بالمباراة النهائية، يمكن أن يصبح مانزانو الحكم الذي سجل أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ الملكي بأكمله، إذ انتهت المباريات الثلاث التي أدارها بين ريال مدريد وبرشلونة دائماً بفوز «الملكي».
في برشلونة، إنهم غير راضين عن تعيين الاتحاد الإسباني، رغم أن برشلونة فاز بنسبة 61% من المباريات التي أدارها مانزانو، وفي الواقع خسر في 21% منها، أرقام لا تدعو للتفاؤل بين الجماهير قبل النهائي.
في 41 مباراة أدارها لبرشلونة، فاز «البلوجرانا» في 26 مباراة، وتعادل في 7، وخسر 8، وهو الحكم الذي طرد لاعبي برشلونة 6 مرات.
هذا الموسم، أدار مانزانو مباراتين لبرشلونة، وواحدة لريال مدريد، انتصر «البلوجرانا» في كلتا المباراتين، 2-1 أمام بلباو، و5-1 مع مايوركا، بينما فاز الفريق «الأبيض» 3-0 على جيرونا.

 

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