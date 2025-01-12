«زلزال 125» بطل «ياس للمحامل الشراعية»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز المحمل «زلزال 125»، لمالكه النوخذة عبدالله مروان عبدالله المرزوقي، بلقب سباق ياس للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة 76 محملاً على متنها 380 بحاراً ونوخذة، وذلك ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد للسباقات البحرية التراثية، الذي يتضمن العديد من السباقات التقليدية بكل فئاتها.

وحل في المركز الثاني «العديد 30» لمالكه محمد راشد محمد الرميثي، بقيادة النوخذة حمد راشد محمد الرميثي، وجاء في المركز الثالث «زلزال 25» لمالكه النوخذة مروان عبدالله محمد المرزوقي.

وانطلقت المحامل من عالي جزيرة اللولو لمسافة 7 أميال بحرية باتجاه خط النهاية أمام سارية العلم بكورنيش أبوظبي، وجرى السباق في أجواء مثالية للإبحار بالمحامل الصغيرة، وشهد تنافساً قوياً بين المشاركين، حيث تبادلت محامل الصدارة مراكز المقدمة وحسم ترتيب المراكز الثلاثة الأولى في الجزء الأخير من السباق، ورصدت 549 ألف درهم جوائز للأوائل وأصحاب المراكز المتقدمة.

كرم الأوائل سيف سيف السويدي، رئيس لجنة السباقات والأحداث الرياضية في النادي، وناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة، في مشهد يروي حكاية بحرية إماراتية تخلد أصالة الماضي وتجسد تطلعات المستقبل.

وهنأ سيف سيف السويدي الفائزين، وتقدم بالشكر لجميع المشاركين على تفاعلهم وتعاونهم مع اللجنة المنظمة لإنجاح السباق، وللمنظمين على جهودهم في توفير ترتيبات احترافية متكاملة ساعدت على تسهيل مهمة الجميع في تقديم أفضل ما لديهم.

وقال: «قدم البحارة الصغار والشباب بحماسهم وإصرارهم على استعراض قدراتهم وإمكاناتهم الفنية صورة رائعة كشفت عن شغفهم بارتياد البحر ومصارعة الأمواج بكل شجاعة وعزيمة».

وأضاف: «نعمل في نادي أبوظبي للرياضات البحرية وفق استراتيجية تدعم الجهود الرامية للحفاظ على إرث الأجداد والآباء البحري، الغني بمفردات قيمة تعزز ارتباط البحارة الصغار والشباب بالموروث البحري، وترسخ الهوية الوطنية».