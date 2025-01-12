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الرياضة

«الهلال الأحمر» يحتفظ بلقب «الكأس الخيرية» للبولو

«الهلال الأحمر» يحتفظ بلقب «الكأس الخيرية» للبولو
12 يناير 2025 12:00

أبوظبي (الاتحاد)
احتفظ فريق الهلال الأحمر للبولو بكأس المهرجان الخيري المجتمعي السنوي، الذي نظمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بملعب سلطان بن زايد، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وذلك دعماً لمشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والمخصصة لقسم الأيتام، ضمن سلسلة المبادرات الخيرية الإنسانية التي ظل يطلقها النادي على مدار الموسم برعاية وتوجيهات سمو رئيس النادي.
وجاء احتفاظ فريق الهلال الأحمر باللقب الذهبي بفوزه على فريق غنتوت بولو 5-4، بعد لقاء ممتع من الفريقين مشاركة في الاحتفالية الرياضية الخيرية المجتمعية.
وقاد الفريق الذهبي، الذي احتفظ باللقب، كل من: علي المري، ويوسف بن دسمال، وخوان جوستافو، وجونزالو، وأدار المباراة الحكم ميجيل داليا.
وشهد المهرجان الخيري العديد من الفقرات الترفيهية الرائعة التي خصصت للأطفال، بجانب المبادرات المجتمعية للعائلات، وفي ختام الاحتفالية تم تسليم جائزة المركز الأول المالية إلى جمعية الهلال الأحمر بناء على توجيهات سمو رئيس النادي، وتكريم الفائزين بالهدايا التذكارية، وذلك بحضور سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وخالد سعيد المرزوقي، العضو المنتدب المدير التنفيذي للنادي، بحضور عدد من ممثلي جمعية الهلال الأحمر.
وأشاد سعيد بن حوفان المنصوري بدعم وتوجيهات ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان للفعاليات المجتمعية الخيرية، التي يحرص النادي على تنظيمها، وفي مقدمتها مهرجان هيئة الهلال الأحمر الخيري، والبولو الوردي، ويوم الأمل للبولو، ترجمه لرسالتها الإنسانية النبيلة.

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