ميسي «بدر 14» في «سوبر إسبانيا»



معتز الشامي (أبوظبي)



يتربع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي الحالي، وبرشلونة السابق، على قائمة الهدافين التاريخيين لكأس السوبر الإسباني، وذلك قبل «الكلاسيكو» المرتقب الذي يجمع ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد في نهائي «السوبر» على ملعب «الجوهرة المشعة» في جدة بالسعودية.

وأحرز ليونيل ميسي 14 هدفاً في كأس السوبر بقميص برشلونة، ويتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة، ويليه «ثنائي» ريال مدريد راؤول جونزاليس وكريم بنزيما برصيد 7 أهداف لكل منهما، وخريستو ستويشكوف «برشلونة»، وتكسيكي بيجيريستين «ريال سوسيداد وبرشلونة وديبورتيفو لاكورونيا» برصيد 6 أهداف لكل منهما.



هدافو السوبر

ليونيل ميسي «برشلونة»: 14

راؤول جونزاليس «ريال مدريد»: 7

كريم بنزيمة «ريال مدريد»: 7

خريستو ستويشكوف «برشلونة»: 6

تكسيكي بيجيريستين «سوسيداد وبرشلونة ولاكورونيا»: 6

فريديريك كانوتيه «إشبيلية»: 5

أريتز أدوريز «أتلتيك بلباو»: 4

روبرت ليفاندوفسكي «برشلونة»: 4

أنطوان جريزمان «أتلتيكو مدريد وبرشلونة»: 4

كريستيانو رونالدو «ريال مدريد»: 4

فينيسيوس جونيور «ريال مدريد»: 4

خوسيه ماري باكيرو «سوسيداد وبرشلونة»: 4

تشافي «برشلونة»: 4