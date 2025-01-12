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الرياضة

8 لاعبين يمثلون «جودو الإمارات» في «باريس جراند سلام»

8 لاعبين يمثلون «جودو الإمارات» في «باريس جراند سلام»
12 يناير 2025 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 7 لاعبين ولاعبة في بطولة «باريس جراند سلام» التي ينظمها الاتحاد الفرنسي 1 و2 فبراير المقبل، وتسبقها مراسم القرعة عبر تقنية الفيديو بإشراف الاتحاد الدولي يوم 31 يناير.
ويختتم منتخبنا الأول معسكره التدريبي في فيينا بالنمسا اليوم، قبل التوجه إلى المغرب لخوض منافسات بطولة الدار البيضاء الدولية المفتوحة 18 و19 يناير، بمشاركة 3 لاعبين هم ناجي كازيبك «وزن تحت 66 كجم»، وكريم عبداللطيف «وزن تحت 73 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم»، بهدف اكتساب المزيد من الإعداد والاحتكاك أمام مدارس مختلفة للمجموعة الشابة التي تشارك للمرة الأولى، فيما يعود بقية أعضاء المنتخب من النمسا إلى جورجيا لمواصلة الإعداد، لحين انضمام ثلاثي المنتخب المشارك في بطولة المغرب، قبل السفر إلى بطولة باريس.
ويرأس بعثة منتخبنا في باريس جراند سلام للجودو ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، وتضم بجانبه الطاقم الفني الذي يقوده المدرب فيكتور سكرتوف، واللاعبة بشارات خرودي التي تشارك في وزن تحت 52 كجم، وناجي كازيبك في وزن تحت 66 كجم، وكريم عبد اللطيف، ومحمد يزبيك، في وزن تحت 73 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، فيما يضم وزن تحت 90 كجم سليمان إبراهيم، كما يشارك ظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم.

الإمارات
أبوظبي
الجودو
اتحاد الجودو
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