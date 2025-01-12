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الرياضة

أبطال الإمارات يسيطرون على ألقاب «دبي للدراجات المائية»

أبطال الإمارات يسيطرون على ألقاب «دبي للدراجات المائية»
12 يناير 2025 12:39

دبي (الاتحاد)
سيطر أبطال الإمارات على ألقاب فئات سباق دبي للدراجات المائية «الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2025»، والتي نظمها على مدار يومين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مياه شاطئ الشروق في جميرا.
وحقق السباق الكبير الذي جاء في استهلال فعاليات النادي البحرية لعام 2025 نجاحاً كبيراً، تمثل في مشاركة 70 متسابقاً ومتسابقة، تقدمهم سفراء رياضة الإمارات والأشقاء من الكويت وقطر، إضافة إلى النخبة من نجوم أوروبا من بريطانيا وفرنسا وهولندا وروسيا والمجر، حيث تنافسوا جميعاً على ألقاب 11 فئة متنوعة على مرحلتين لكل واحدة منها.
وتوج بطل الموسم الماضي عمر عبدالله راشد على متن دراجته رقم 76 بطلاً لفئة واقف محترفين جي بي 1 برصيد 45 نقطتين، متفوقاً بفارق نقطتين على البطلين علي عيسى آل علي قائد الدراجة 7 (الثاني) و3 نقاط عن صاحب المركز الثالث سلطان عيسى الحمادي على الدراجة رقم 11، فيما احتل خليفة خالد بالسلاح على دراجته رقم 33 مركز الوصيف في فئة جالس المحترفين جي بي 1 برصيد 42 نقطة خلف المجري كازا جورجي المتصدر بالعلامة الكاملة 50 نقطة.
ونجح بطل موسم 2024 عامر عبدالرزاق حوير على متن دراجته رقم 1 في انتزاع صدارة فئة جالس جي بي 2 برصيد 47 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على صاحب المركز الثاني سلمان يونس العوضي على متن الدراجة 7، بينما حصد سعود محمود العوضي على دراجته 33 العلامة الكاملة 50 نقطة في فئة واقف جي بي 2، وجاء راشد سالم على الدراجة 55 ثانياً.
وتفوق بطل موسم 2024 جمال علي الجناحي (43) على المشاركين في فئة جالس جي بي 3، محققاً المركز الأول بالعلامة الكاملة 50 نقطة، متقدماً على قائد الدراجة (44) سيف راشد الشويهي (الثاني) برصيد 44 نقطة، وحصل بطل موسم 2024 في فئة واقف مخضرمين حريز المر بن حريز على متن الدراجة رقم 3 على صدارة الترتيب برصيد 47 نقطة، متفوقاً على قائد الدراجة 55 راشد سهيل الطاير.

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