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الرياضة

5 فرق في كأس دبي الفضية للبولو

5 فرق في كأس دبي الفضية للبولو
12 يناير 2025 13:32

 
دبي (الاتحاد) 

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تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة كأس دبي الذهبية، في الساعة العاشرة صباح الاثنين، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل «النسخة الـ15» لكأس دبي الفضية، وأيضاً الكشف عن أسماء وألوان الفرق الخمسة التي تشارك في البطولة التي تنطلق يوم الخميس المقبل، وتسبق «الكأس الذهبية» التي تستمر إلى أول فبراير المقبل.
ويحضر المؤتمر محمد الحبتور، رئيس اتحاد البولو، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وممثلو الفرق المشاركة.
وبذكر أن النسخة الحالية تقام بهانديكاب 20 جول، وتشهد مشاركة فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والحبتور بقيادة محمد الحبتور، وغنتوت بقيادة ناصر الشامسي، وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور.

الإمارات
دبي
كأس دبي الذهبية للبولو
كأس دبي الفضية للبولو
محمد الحبتور
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