أندرييفا تستعين بالدجاج والأرز لبلوغ المجد في «أستراليا المفتوحة»



ملبورن (رويترز)



دفعت طقوس ما قبل المباراة الروسية الشابة ميرا أندرييفا للتفكير ملياً بشأن الطعام، إذ تأمل في أن تكون اختياراتها من الدجاج والأرز المزين بجبن البارميزان زاداً في طريقها لتحقيق المجد في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

واللاعبة البالغ عمرها 17 عاماً حصان أسود في أولى البطولات الأربع الكبرى هذا العام، بعدما قدمت أداءً قوياً في 2024، إذ وصلت إلى نصف نهائي فرنسا المفتوحة، في مسيرة أطاحت خلالها بالمصنفة الأولى عالمياً أرينا سبالينكا.

وتفوقت أندرييفا، المصنفة الـ14 في البطولة، 6-3 و6-3 على التشيكية ماري بوزكوفا في الدور الأول ببطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن تستعرض عاداتها «المعقدة» المتعلقة بالطعام في البطولة.

وقالت «إذا بدأت البطولة بتناول الدجاج والأرز، فلا يمكنني تغيير ذلك فيما بعد، لا أستطيع تناول المعكرونة أو أي شيء آخر، سأتناول دائماً الدجاج والأرز، لدي عادة خاصة، أحب تناول الأرز بقليل من جبن البارميزان لا أعرف، لم أر أحداً يفعل ذلك، لكنني أحب ذلك جداً، ومنذ بداية البطولة، إذا بدأت بهذه الصورة، فعلي الاستمرار على نفس المنوال، حتى إذا سئمت، فلا خيار أمامي سوى تناول هذا الطعام».

وقالت أندرييفا إن مدربتها كونشيتا مارتينيز، التي سبق لها الفوز ببطولة ويمبلدون، حاولت مساعدتها على كسر هذه الطقوس الصارمة في بداية الموسم، قبل أن تنجرف هي الأخرى في نفس التيار.

وأضافت أندرييفا «في برزبين، فزت بمباراتي الأول، وكانت تعد مخفوقاً لمساعدتي على التعافي، وسكبت المسحوق على المكاتب المخصصة للاعبين، ومنذ ذلك الحين، توجهت إلى المكان نفسه كلما فزت وتسكب المسحوق، لم أعرف ذلك، أخبرتني الفتاة من مكتب اللاعبين، وقلت في نفسي حسناً تطلبين مني التوقف عن ذلك وأنت تفعلينه؟، لذا، أعتقد أن الوقت لم يحن للتوقف بعد، سنواصل، ربما العام المقبل سنحاول تجنب ذلك».