الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«آسيا والمحيط الهادئ» يحصد «الثنائية» في «جولف رأس الخيمة»

«آسيا والمحيط الهادئ» يحصد «الثنائية» في «جولف رأس الخيمة»
12 يناير 2025 14:30

 
رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
السياحة الجبلية في الإمارات.. ترفيه ومغامرة لعشاق الطبيعة


استعاد لاعبو ولاعبات فريق آسيا والمحيط الهادئ للهواة لقبي كأس «بونلاك للرجال» وكأس «باتسي هانكيز» للسيدات، التي أقيمت مبارياتهما بملاعب نادي الحمرا للجولف في رأس الخيمة، بمشاركة نخبة من لاعبي الهواة العالميين.
وتُوج رجال «آسيا والمحيط الهادئ» بقيادة ريتش نارين بكأس «بونلاك»، بعد منافسة استمرت 12 مباراة، تمكن خلالها الفريق من تسجيل 16.5 نقطة، متفوقاً بفارق «نقطة» عن أقرب المنافسين، ليبرهن على قوة الأداء الجماعي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال البطولة.
من جانب آخر، تمكن فريق سيدات «آسيا والمحيط الهادئ»، بقيادة جوان ماكي، من انتزاع فوز كبير في كأس «باتسي هانكيز»، بعد التفوق بفارق كبير بلغ 20 نقطة مقابل 12، وأظهر الفريق سيطرة شبه كاملة، بفوزه في 8 من أصل 12 مباراة، ما عكس الجاهزية العالية والمهارات الفائقة في إدارة المواجهات الحاسمة.
شهدت البطولة حضور تيمور حسن، رئيس مجلس إدارة اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للهواة، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، وعضو الاتحاد الآسيوي، وأكرم سكيك، المدير العام لاتحاد الجولف.

الإمارات
رأس الخيمة
الجولف
عبدالله الهاشمي
آخر الأخبار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
علوم الدار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
اليوم 07:26
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
علوم الدار
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
اليوم 12:35
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
الرياضة
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
اليوم 12:30
السياحة الجبلية في الإمارات.. ترفيه ومغامرة لعشاق الطبيعة
علوم الدار
السياحة الجبلية في الإمارات.. ترفيه ومغامرة لعشاق الطبيعة
اليوم 12:30
"قمة المليار متابع" في دبي .. منصة عالمية للمحتوى الهادف
علوم الدار
"قمة المليار متابع" في دبي .. منصة عالمية للمحتوى الهادف
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©