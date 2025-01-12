«آسيا والمحيط الهادئ» يحصد «الثنائية» في «جولف رأس الخيمة»



رأس الخيمة (الاتحاد)



استعاد لاعبو ولاعبات فريق آسيا والمحيط الهادئ للهواة لقبي كأس «بونلاك للرجال» وكأس «باتسي هانكيز» للسيدات، التي أقيمت مبارياتهما بملاعب نادي الحمرا للجولف في رأس الخيمة، بمشاركة نخبة من لاعبي الهواة العالميين.

وتُوج رجال «آسيا والمحيط الهادئ» بقيادة ريتش نارين بكأس «بونلاك»، بعد منافسة استمرت 12 مباراة، تمكن خلالها الفريق من تسجيل 16.5 نقطة، متفوقاً بفارق «نقطة» عن أقرب المنافسين، ليبرهن على قوة الأداء الجماعي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون طوال البطولة.

من جانب آخر، تمكن فريق سيدات «آسيا والمحيط الهادئ»، بقيادة جوان ماكي، من انتزاع فوز كبير في كأس «باتسي هانكيز»، بعد التفوق بفارق كبير بلغ 20 نقطة مقابل 12، وأظهر الفريق سيطرة شبه كاملة، بفوزه في 8 من أصل 12 مباراة، ما عكس الجاهزية العالية والمهارات الفائقة في إدارة المواجهات الحاسمة.

شهدت البطولة حضور تيمور حسن، رئيس مجلس إدارة اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للهواة، واللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، وعضو الاتحاد الآسيوي، وأكرم سكيك، المدير العام لاتحاد الجولف.