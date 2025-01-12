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الرياضة

«أبيض الناشئين» يُغادر إلى معسكر قطر

«أبيض الناشئين» يُغادر إلى معسكر قطر
12 يناير 2025 14:17

دبي (الاتحاد)
غادر منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة، إلى معسكره الخارجي، المقام في قطر خلال الفترة من 11 إلى 17 يناير الجاري، ويأتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب للمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في شهر مارس المقبل.
وضمت بعثة «أبيض الناشئين»، اللاعبين: هود صالح المنهالي، وجاسم عبدالله راشد (الجزيرة) ومايد محمد اليماحي، وعبدالله فهد يعقوب، وفيصل محمد البريكي، وسعد مبارك خميس (الوحدة) وهزاع فيصل علي (العين) وفهد خليل إبراهيم، وسهيل النوبي مال الله، ومايد عادل خميس (النصر) وسالم عصام ياقوت ومحمد ناصر أحمد، وإبراهيم يوسف الجسمي (الوصل) ومحمد بطي الحامظ، ومحمد أحمد إسماعيل، وعلي حسن الجسمي (شباب الأهلي) وسلطان ناصر المهيري، وعبيد عمران آل علي، وحميد إبراهيم السويدي (الشارقة) ومحمد يوسف السعدي (الفجيرة).
ويخوض منتخبنا الوطني خلال معسكره الخارجي مباراتين وديتين أمام شقيقه المنتخب القطري يومي 13 و16 من الشهر الجاري.
وكان «أبيض الناشئين» قد اختتم مؤخراً محطة إعداده الأولى للنهائيات الآسيوية في المعسكر الداخلي، الذي أقيم في العاصمة أبوظبي، وخاض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب طاجيكستان، خسر في الودية الأولى بهدف، فيما حقق الفوز في الودية الثانية بذات النتيجة.

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