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الرياضة

رعب وإغماء ومطبات عنيفة في طائرة بيراميدز!

رعب وإغماء ومطبات عنيفة في طائرة بيراميدز!
12 يناير 2025 14:44

 
القاهرة (د ب أ)

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اضطر نادي بيراميدز المصري للعودة مرة أخرى إلى مطار لواندا في العاصمة الأنجولية، بعد ساعتين من مغادرة البلاد بواسطة طائرة خاصة في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد لقاء ساجرادا في دوري أبطال أفريقيا.
وذكر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أنه بعد قرابة ساعتين من رحلة عودة الفريق إلى القاهرة التي كان مقرراً لها أن تستغرق أكثر من 10 ساعات، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، ما تسبب في تعرض بعض أفراد البعثة للإغماء.
وأضاف البيان «اضطرت الطائرة للعودة مرة أخرى إلى لواندا في أنجولا، بسبب التقلبات الجوية والضغط القوي والمطبات الهوائية، وذلك للاطمئنان على الطائرة وعلاج بعض أفراد البعثة المصابين، وما يزال الجميع في انتظار ما ستفسر عنه الأحداث».
وأوضح البيان: «بعد ساعات من الرعب عاشتها بعثة بيراميدز، سمحت السلطات الأنجولية للبعثة بدخول البلاد مرة أخرى من دون الحصول على تأشيرة جديدة».
وحقق بيراميدز فوزاً صعباً على مضيفه ساجرادا في أنجولا بهدف دون مقابل سجله مروان حمدي، ليضمن التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

مصر
بيراميدز
دوري أبطال أفريقيا
لواندا
أنجولا
القاهرة
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