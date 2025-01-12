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الرياضة

سابالينكا.. «البداية الساحقة» في «أستراليا المفتوحة»

سابالينكا.. «البداية الساحقة» في «أستراليا المفتوحة»
12 يناير 2025 14:50

 
ملبورن (رويترز)

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بدأت أرينا سابالينكا حملة الدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بمجموعة من الضربات القوية لتسحق سلون ستيفنز 6-3 و6-2.
ولم تكن سابالينكا في قمة مستواها بأي حال من الأحوال، إذ خسرت المصنفة الأولى إرسالها مرتين أمام منافستها الأميركية في المجموعة الأولى الصعبة على ملعب رود ليفر.
لكن اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء صمدت بفضل ضرباتها الأمامية القوية لتحقق فوزها الـ 15 توالياً في البطولات الأربع الكبرى على الملاعب الصلبة، بعد ساعة و11 دقيقة.
وستلعب أمام الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو من أجل مقعد في الدور الثالث للبطولة.

التنس
أستراليا
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
أرينا سابالينكا
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