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الرياضة

سيطرة ثلاثية على كأس الإمارات للكوميتيه

سيطرة ثلاثية على كأس الإمارات للكوميتيه
12 يناير 2025 16:00

الشارقة (الاتحاد)
اختتمت بطولة كأس الإمارات للكوميتيه فردي فئات الأشبال والفتيات (أ وب) والناشئين والناشئات (أ وب)، والتي جرت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 261 لاعباً ولاعبة يمثلون 17 نادياً، وشهدت منافسات قوية بين الأندية المشاركة لحصد لقب الكأس.
وينص نظام البطولات الفردية في الموسم الحالي بأن يحصل على كأس البطولات الفردية النادي صاحب أعلى مجموع من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في البطولات، بجمع بطولات الكاتا مع بطولات الكوميتيه.
تصدر نادي الشارقة الرياضي (للألعاب الفردية) فئة الأشبال (ب) فردي الكوميتيه بإحرازه 20 ميدالية متنوعة (6 ذهب - 6 فضة - 8 برونز) يليه نادي شباب الأهلي بـ 5 ميداليات متنوعة (2 ذهب - 1 فضة - 2 برونز) ثم نادي الفجيرة للفنون القتالية بميدالية ذهبية، كما تصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة فئة الفتيات (ب) فردي الكوميتيه بـ 9 ميداليات متنوعة (5 ذهب - 1 فضة - 3 برونز) يليه شرطة دبي بـ 5 ميداليات (2 ذهب - 3 فضة) ونادي شباب الأهلي ب 4 ميداليات (1 فضة - 3 برونز).
وفي فئة الناشئين فردي الكوميتيه تصدر نادي الشارقة الرياضي (للألعاب الفردية) بـ 16 ميدالية ملونة (3 ذهب - 6 فضة - 7 برونز)، يليه شباب الأهلي ب 5 ميداليات ملونة (3 ذهب - 2 برونز)، والفجيرة للفنون القتالية ب 4 ميداليات (1 ذهب - 1 فضة - 2 برونز)، وفي فئة الناشئات فردي الكوميتيه تصدر شباب الأهلي بـ 9 ميداليات (3 ذهب - 2 فضة - 4 برونز)، يليه شرطة دبي بـ 2 ميدالية (1 ذهب - وفضية) ثم الفجيرة للفنون القتالية بميداليتين ذهبية وبرونزية.
وبانتهاء جولات الكوميتيه فردي تكون انتهت جولتي الكاتا والكوميتيه للفردي لفئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات وبجمع نقاط بطولتي الكاتا والكوميتيه فقد حصد لقب الكأس للفئات العمرية التالية كل من: الشارقة الرياضي (للألعاب الفردية) لفئة الأشبال (ب) وفئة الناشئين كما فاز الشارقة الرياضي للمرأة بكأس فئة الفتيات (ب) وفاز شباب الأهلي بكأس فئة الناشئات. 
حضر الختام وقام بتتويج اللاعبين، إبراهيم النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات، ومختار سيف رئيس الاتحاد اليمني للكاراتيه، أمين عام اتحاد غرب آسيا للكاراتيه، ومحمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد وهشام سري المدير الفني للاتحاد

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