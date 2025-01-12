كلويفرت يأمل في إعادة إندونيسيا إلى المونديال بعد غياب 88 عاماً

جاكرتا (أ ف ب)

أعرب المدرب الهولندي باتريك كلويفرت عن طموحه بقيادة منتخب إندونيسيا لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ الاستقلال، وذلك على هامش تقديمه رسمياً في جاكرتا اليوم.

وقال كلويفرت في مؤتمر صحفي خلال تقديمه من قبل الاتحاد الإندونيسي للعبة في جاكرتا: «الجميع يعلم أننا سنلعب أربع مباريات، أربع مباريات نهائية ونريد تحقيق أهدافنا».

وأضاف المهاجم السابق أياكس وبرشلونة الإسباني: «الأمر الأكثر أهمية هو الحصول على النتائج وإحداث تأثير».



ووصل كلويفرت البالغ من العمر 48 عاماً إلى جاكرتا أمس السبت، ووقع عقداً لمدة عامين من 2025 إلى 2027 مع خيار عامين إضافيين، وفقاً للاتحاد الإندونيسي.

يتعين على إندونيسيا التي تحتل المركز 127 في التصنيف العالمي، أن تتخطى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية كي تحظى بفرصة المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وكان الاتحاد الإندونيسي أقال الكوري الجنوبي شين تاي-يونج، كما أعلن رئيسه إريك ثوهير، رغم حظوظه بالتأهل المباشر إلى المونديال كاشفاً أن بديله سيكون أوروبياً.

وكشف ثوهير بأن سبب الإقالة يعود إلى الأداء الهزيل في الآونة الأخيرة وإلى سوء التواصل.

وخسر المنتخب الإندونيسي مباراتين في الدور الثالث من تصفيات آسيا أمام الصين 1-2 واليابان 0-4، قبل أن يتغلب على السعودية 2-0 فأنعش آماله في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ نيل البلاد الاستقلال عام 1945.

وشاركت إندونيسيا مرة وحيدة في كأس العالم، عام 1938، عندما كانت تحت الاستعمار الهولندي، تحت اسم الهند الشرقية الهولندية، وتأمل العودة إلى الحدث الكبير في 2026، بعد غياب 88 عاماً.

وسيشرف كلويفرت على تشكيلة تضم العديد من المجنسين المولودين في هولندا، لكن مهمة مدير الكرة السابق في باريس سان جيرمان الفرنسي لن تكون سهلة، فبعد ست مباريات، تحتل إندونيسيا المركز الثالث فقط بفوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمتين.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة الى نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق دولي.

وسيخوض كلويفرت مباراته الأولى في 20 مارس المقبل في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أستراليا ثانية المجموعة الثالثة، والتي تتقدم على إندونيسيا بفارق نقطة واحدة.

عرف كلويفرت مسيرة مميزة أحرز خلالها مع اياكس أمستردام دوري أبطال أوروبا في 1995، قبل انضمامه إلى ميلان الإيطالي ثم برشلونة ونيوكاسل الإنجليزي وفالنسيا الإسباني وأيندهوفن، وصولاً إلى اعتزاله في 2008 في صفوف ليل الفرنسي، وسجل 40 هدفاً في 79 مباراة دولية، لكن مشواره التدريبي كان متواضعاً، إذ درب منتخب كوراساو في 2016 وكان مشواره الأخير مع أضنة سبور التركي لفترة خمسة أشهر فقط في 2023، وعمل مساعداً للويس فان جال على رأس المنتخب الهولندي بين 2012 و2014.