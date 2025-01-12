«الفرسان» يواجه الأهلي في سوبر غرب آسيا للسلة

عل معالي (أبوظبي)



يلتقي شباب الأهلي مع الأهلي البحريني، في الساعة السابعة مساء الاثنين، ضمن إياب «الجولة الخامسة» بالمجموعة الأولى لدوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة، ويعتبر اللقاء مهماً لـ «الفرسان» الذي يبحث عن الفوز لمواصلة الزحف إلى صدارة المجموعة التي يحتلها الكويت الكويتي بفارق نقطة، فيما يأتي شباب الأهلي في المركز الثاني، وله 7 نقاط من 3 انتصارات وخسارة أمام الكويت الذي حصد 4 انتصارات جمع خلالها 8 نقاط، ويواجه الاثنين أيضاً البشائر العُماني الذي يحتل المركز الأخير وله 4 نقاط من 4 خسائر، ويحتل الأهلي المركز الثالث بـ 5 نقاط من فوز و3 خسائر.

والفوز في لقاء اليوم يجعل «الفرسان» يصل إلى النقطة التاسعة، وضمان التأهل إلى الدور الثاني، قبل لقاء الكويت 20 يناير الجاري.

وأسفرت مباراة الذهاب بين شباب الأهلي والأهلي البحريني في المنامة، عن فوز «الفرسان» 76-73، وجاءت نتيجة الأرباع «20-8 و16-21 و20-12 و20-32 لمصلحة شباب الأهلي.