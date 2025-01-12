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الرياضة

أبناء الخليج يتألقون في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

أبناء الخليج يتألقون في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
12 يناير 2025 18:22

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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تألق الصقر «معزي» لـغانم بن مدعث بن نفل الدوسري، حيث حلق بالمركز الأول في شوط الحر فرخ، ضمن منافسات اليوم الثالث والأخير لفئة الخليجيين، في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، فيما احتل «نشمي» لبرغش بن محمد المنصوري «الوصافة»، وجاء «لعريق» لفريق «كيو آر» ثالثاً.
وفي شوط الحر جرناس، ذهب اللقب إلى «رعد» لمحمد مبارك عبدالهادي بن نايف، وجاء «مزيون» لمحمد بن عايض بن علي المري ثانياً، و«الماشي» لسلطان بن محمد بن ناصر العامر في المركز الثالث.
وأسفرت نتائج منافسات شوط الشاهين فرخ عن فوز الصقر «إس 26» لفريق «كيو آر» بالمركز الأول، وتبعه «انفجار» لـحمد سعد سالم النعيمي، و«خطاب» لعبد المحسن محمد محسن المري.
واختتمت منافسات اليوم الثالث من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، بإقامة شوط الشاهين جرناس، حيث تُوج بلقبه «الصغيرة» لحميد بن محمد بن برغش المنصوي، وجاء ثانياً «ذهب إس 56» لأحمد عبدالوهاب أحمد الهاجري، واحتل «الحاسم» لعبد العزيز بن فهد الموسى المركز الثالث.
وتنطلق يوم الاثنين منافسات فئة العامة الملاك، بإقامة أشواط الجير تبع بفئتي الفرخ والجرناس، بواقع ثلاثة أشواط لكل فئة، منها شوط الرمز الذي يعد الأهم لكل فئة.

 

الإمارات
أبوظبي
كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
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