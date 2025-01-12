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الرياضة

نجوم العالم يستعدون لنزالات «طريق الأبطال إلى دبي»

نجوم العالم يستعدون لنزالات «طريق الأبطال إلى دبي»
12 يناير 2025 18:27

 
دبي (الاتحاد)

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يواصل المقاتلون العالميون الإعداد المكثف لخوض نزالات بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي تقام 25 يناير الجاري في «كوكاكولا أرينا» وتنظمها رابطة المقاتلين المحترفين، ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.
وتشهد البطولة مشاركة 24 مقاتلاً من 12 دولة، هي الإمارات، وروسيا، وإنجلترا، وإيرلندا، والبرازيل، والسعودية، ومصر، والأردن، وسوريا، والجزائر، وأوزبكستان وباكستان.
ووصل عدد كبير من المقاتلين المشاركين في النزالات المقبلة إلى دبي، ووجدوا فيها الوجهة المثالية لهم، لما تتميز به من مرافق رياضية متطورة ومثالية على الصعد كافة، من أندية الفنون القتالية، وصالات اللياقة البدنية، إلى جانب الخدمات الأخرى التي تجعلهم في كامل التركيز للتحضير للبطولة المقبلة بأقصى درجة.
ومن بين المقاتلين الذين يخوضون تحضيراتهم في دبي خلال الوقت الحالي، الثنائي الإيرلندي جون ميتشيل وناثان كيلي.
وحول النزال أمام الجزائري سهيل ثائري في الوزن الخفيف، قال ميتشل «أتدرب مرتين أو 3 مرات في اليوم، ومتحمس للفرصة التي أحصل عليها من رابطة المقاتلين المحترفين بخوض النزال أمام جماهير كبيرة».
وقال ناثان كيلي، الذي يواجه الروسي أحمد ماجوميدوف، ضمن وزن الريشة «تركيزي كبير لمواجهة المنافس الذي يريد أن يكون النزال أرضياً، وأحاول منعه من تنفيذ خطته، وأتوقع مساندة جماهيرية كبيرة، وهي المرة الرابعة التي أخوض فيها نزالات في الإمارات، وأدرك جيداً أن الأجواء متميزة دائماً».

 

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مجلس دبي الرياضي
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