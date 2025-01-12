حميد النعيمي: بطولة عجمان لجمال الخيل العربية تعزز رياضات الفروسية



‎عجمان (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، الحفل الختامي لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2025، في منطقة الزوراء.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن البطولة نجحت في ترسيخ مكانتها بطولة كبرى تجمع الخيول من أنقى السلالات وأجملها، وتسهم في تعزيز رياضات الفروسية التي تمثل جزءاً من التراث الغني لدولة الإمارات.

وأشاد سموه بدعم القيادة الرشيدة للبطولات والفعاليات الرياضية في الدولة، واهتمامها برياضات الفروسية، ما جعل دولة الإمارات محط أنظار المنطقة والعالم في رياضات الخيول العربية الأصيلة التي تحظى بحضور عالمي كبير.

وأضاف صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي أن إمارة عجمان تسعى، من خلال هذه البطولة، إلى تعزيز قيم الأصالة، وحفظ تراث الأجداد، ودعم المربين والمهتمين بتطوير سلالات الخيول العربية، ونفخر بدورها في تعزيز اسم دولة الإمارات وعجمان على خريطة رياضات الفروسية عالمياً.

من جانبه، قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن بطولة عجمان للخيول العربية تُعد من أبرز الفعاليات التي تسلط الضوء على الخيول العربية ومواصفات سلالاتها المتميزة والفريدة، والتي تمثل جزءاً أصيلاً من هويتنا الثقافية.

وأضاف سموه أن استمرار تنظيم هذه البطولة سنوياً يعكس حرص الإمارة واهتمامها بالحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتعزيز مكانتها محلياً ودولياً، والحفاظ على إرثنا العريق ونقله للأجيال الشابة.

وقال سموه «نجاح البطولة في استقطاب نخبة من كبار المربين والخيول الفريدة يؤكد مكانة عجمان وجهة ريادية في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، ومركزاً للحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة».

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بالنتائج الإيجابية التي حققتها البطولة، وما شهدته من منافسات قوية في أشواطها، كما أشاد سموه بأداء أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة والمحكمين من الإمارات ودول الخليج الذين حرصوا على خروج الحدث بأفضل صورة.



حضر حفل ختام البطولة، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو حاكم عجمان، ومتابعة وإشراف سمو ولي عهد عجمان، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومحمد أحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، بجانب أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وعشاق الخيل والملاك والمربين.

وتضمن حفل الختام لوحات فنية تعكس تراث الإمارات العريق، وتبرز الاعتزاز بالقيم العربية الأصيلة، وتسلط الضوء على مكانة الخيل العربية في وجدان أبناء الإمارات.

وتميز الحفل بعروض مبهرة للألعاب النارية، وعروض ضوئية لطائرات «الدرون» التي أضاءت سماء الإمارة بصور المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، وصاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان وشعار البطولة، مصحوبة بعرض للخيول العربية والأهازيج الإماراتية، إضافة إلى عروض فلكلورية مستمدة من تراث الدولة.

وأقيمت منافسات البطولة على مدار ثلاثة أيام في محمية الزوراء التي تتميز بمناظرها الطبيعية والبحرية اللافتة، ضمن اهتمام الإمارة بإبراز مقوماتها السياحية الفريدة.



وتنافس في أشواط البطولة، التي أقيمت بدعم جمعية الإمارات للخيول العربية، 289 خيلاً لأشهر الملاك، وأبرز وأعرق الإسطبلات في الإمارات، وتميزت الخيل المشاركة بأنها تحمل القاب بطولات متعددة في الإمارات وخارجها.

وشهد الأمسية الختامية للبطولة، تتويج المهرة «إم زد أفعال» لخليفة عبد الله محمد ثاني النعيمي، الفعاليات بحصولها على اللقب الذهبي للفلوات عمر سنة، تاركة اللقب الفضي للمهرة «ليليان الساد» لعادل عمر محمد أحمد المرزوقي، فيما حصلت على اللقب البرونزي «الأريام برقه» للشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وذهب اللقب الذهبي للمهرات عمر 2 و3 سنوات للمهرة «فيفيا آس بي» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي، وحازت اللقب الفضي «ليلى الشراع» إسطبلات الشراع، فيما حصلت على اللقب البرونزي «دي نيوم» لمربط دبي للخيول العربية.

وتوشحت بلقب الأفراس «إيرفينا الشراع» إسطبلات الشراع، وتلتها في المركز الثاني «ع ج أفكار» للشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي التي حصلت على اللقب الفضي، فيما نالت البرونز «ريف أي كيو» لنايلا حايك.

وأحرز اللقب الذهبي الأفلاء عمر سنة «س.س. مسك» لسلطان محمد خليفة حمد اليحيائي، ونال اللقب الفضي «ريدان السديم» التابع لمربط السديم للخيول العربية، وكان اللقب البرونزي من نصيب «الأريام الرويس» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وحصد اللقب الذهبي للأمهار عمر 2 و3 سنوات، «كحيل الريماس» لمربط الريماس للخيول العربية، تاركا الوصافة واللقب الفضي للمهر «عصام السيد» لنايلا حايك، وحصل على البرونز «اتش ايه اكستره» لمربط سمجد للخيول العربية.

وانتزع «كنز الباهيه» لعلي مصبح علي مهنا الكعبي، من مربط عجمان اللقب الذهبي للفحول، وحل في المركز الثاني ونال الفضية «دي جبران» لمربط الفلاح للخيول العربية، فيما حصل على البرونز «ج س السلطان» لمربط الجواهر للخيول العربية.

