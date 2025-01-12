أحمد بن محمد يشهد انطلاق كأس فزّاع لسباقات الصقور



دبي (وام)

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الصقور، يرافقه سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلاق النسخة الأولى من كأس فزّاع لسباقات الصقور التي أُقيمت في دبي لـ3 فئات مختلفة، بإجمالي 6 أشواط، إذ تأهل المشاركون فيها من بطولة فزّاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح».

وأكد سموه أن الإرث الكبير الذي رسخه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرياضة الصقور العريقة برؤية سموه ودعمه المتواصل؛ قاد تلك الرياضة إلى مستويات متقدمة من الازدهار والتطور على الصعيدين المحلي والدولي بمنهجية مدروسة، نجني من خلالها اليوم ثمار هذا الاهتمام الذي مهد الطريق لرياضة الصقور لتتمتع اليوم بمكانة مرموقة على خريطة التنافسية الرياضية العالمية بجدارة واستحقاق، والتأثير بصورة مباشرة في زيادة أعداد ممارسيها على مستوى الدولة وخارجها، عبر قرارات مهمة فتحت المجال أمام مزيد من الانتشار والتوسع لهذه الرياضة.

وأشار سموه إلى أن بطولة كأس فزّاع لسباقات الصقور تُعد امتداداً لنجاحات مُشرفة وتتويجاً لموسم الصقارين الرياضي بحدثٍ رفيع المستوى اعتمد معايير عالية للتأهل والمشاركة، ما انعكس على الجانب الفني والتنظيمي للبطولة، وأسهم في تحقيق نتائج زمنية متميزة ضمن أشواط السباق الستة التي تنوعت لتشمل أفضل الصقور، وفقاً للفئات الثلاث المحددة.

وعلى هامش بطولة كأس فزّاع لسباقات الصقور، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمنطقة لهباب بدبي، كما حضر الافتتاح عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، وراشد بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الصقور، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وفارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية.

وخلال جولة تفقدية تعرف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على أدوار ومهام فرق عمل البطولة، وما تضمنته من جوانب مختلفة، سواءً من الناحية الفنية أو التنظيمية، مشيداً سموه بجهود جميع العاملين التي لعبت دوراً بارزاً في نجاح الحدث وخروجه على الوجه الأكمل.

كما تفقد سموه مضمار السباق «السناح»، حيث استمع إلى آراء الصقارين المشاركين حول البطولة التي وصفوها بالاستثنائية، مثمنين حرص سموه على التوجيه بكل ما من يعزز مستوى رياضة وسباقات الصقور في الدولة ويرتقي بها إلى مستويات أعلى من التطور والريادة.



وكرم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة بواقع شوطين لكل منها، حيث شهدت فئة الشيوخ منافسات شوط «جير شاهين - جير تبع» وشوط «بيور جير - قرموشة»، كما تتضمن فئة العامة مفتوح وفئة العامة ملاك تنظيم ذات الأشواط.

وضمن منافسات الشوط الأول بفئة الشيوخ بيورجير - قرموشة، توج النيف بصقره هيلمان بالمركز الأول بزمن 00:16.698 ثانية، كما توج النيف كذلك بالمركز الثاني من خلال صقره جياش بزمن 00:16.817 ثانية، فيما توج النيف «م» بالمركز الثالث بصقره MG1 بزمن 00:16.940 ثانية.

وفي منافسات الشوط الثاني لفئة الشيوخ جير شاهين - جير تبع، فاز M7 بالمراكز الثلاثة الأولى عن طريق الصقر موفق بزمن 00:16.451 ثانية، والصقر S359 بزمن 00:16.493 ثانية، والصقر المهلهل بزمن 00:16.521 ثانية.

وعلى صعيد منافسات الشوط الثالث لفئة العامة مفتوح بيورجير - قرموشة، فاز فريق دبي بالمركزين الأول والثاني عن طريق الصقرين الأسد وR25 بزمن 00:16.795 ثانية، 00:16.944 ثانية على الترتيب، كما فاز RBJ Team بالمركز الثالث من خلال صقره شامَه بزمن 00:16.998 ثانية.

وفي منافسات الشوط الرابع لفئة العامة مفتوح جير شاهين - جير تبع، فاز بالمركز الأول أحمد راشد سعيد بن سرود المنصوري بصقره الأورنجي بزمن 00:16.472 ثانية، وتوج عبدالله خلفان بطي سالم القبيسي بالمركز الثاني بصقره 51 بزمن 00:16.512 ثانية، وفاز غدير سهيل سالم بن غدير الكتبي بصقره Limited بزمن 00:16.580 ثانية.

وتوج سعيد مصبح محمد الشدي بالمركز الأول في الشوط الخامس لفئة العامة ملاك بيورجير - قرموشة بصقره 71 بزمن 00:16.681 ثانية، كما فاز راشد محمد جابر المطيوعي المنصوري بالمركز الثاني بصقره الجاز بزمن 00:16.965 ثانية، وتوج غدير محمد غدير سعيد المنصوري بالمركز الثالث بصقره المعتمد بزمن 00:17.122 ثانية.

وفي الشوط السادس فئة العامة ملاك جير شاهين - جير تبع، فاز خليفة سلطان سالم حمد الحافرى بالمركزين الأول والثالث بصقره T3 وصقره هاب ريح بزمن 00:17.042 ثانية،:00:17.398 ثانية على الترتيب، كما فاز جمعة عبدالله محمد أحمد الفلاحي بصقره 210 بالمركز الثالث بزمن 00:17.226 ثانية.

وأقيمت الأشواط بنظام التأهيل للكأس على فئة الفرخ فقط، حيث تم التأهُّل من خلال بطولة فزّاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، للصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في أشواط الرموز وأشواط النقدي أول «البرقع الذهبي»، فيما تأهَّل صاحب المركز الأول في أشواط النقدي.

وثمّن راشد بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الصقور العناية الكبيرة التي يوليها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لرياضة الصقور، والدعم الكبير الذي تلقاه هذه الرياضة المهمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يحرص سموه على توفير البيئة الملائمة للصقارين لتقديم أفضل ما لديهم ومضاعفة الإنجازات في ميادين التنافس للوصول إلى أفضل النتائج، بما ينعكس على المستوى العام لرياضة وسباقات الصقور في الدولة عبر سلسلة من البطولات والمحافل الموزعة في فترات زمنية مختلفة على مدار السنة، ويرفع مدى الجاهزية الفنية لخوض غمار الأحداث الخارجية التي استطاع صقارو الإمارات التألق فيها وصعود منصات التتويج، ورفع اسم دولتنا عالياً، بما يعزز الحضور الإماراتي في المحافل الرياضية الدولية.