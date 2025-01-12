«بريطانيا وأيرلندا» يُتوج بلقب «تيم كاب 2025» للجولف في أبوظبي



أبوظبي (وام)



تُوج فريق بريطانيا وأيرلندا للجولف بلقب بطولة «تيم كاب 2025»، التي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، واختتمت اليوم في نادي أبوظبي للجولف.

وتمكن فريق بريطانيا وأيرلندا تحت قيادة نجمه المخضرم جاستين روز من تحقيق فوز كبير بنتيجة 17-8 على فريق أوروبا القارية، حيث نجح روز في استثمار التقدم الكبير لفريقه منذ بداية البطولة، وكان بحاجة لنقطتين فقط، لضمان التتويج باللقب قبل انطلاق منافسات الفردي.

وافتتح الإنجليزي لوري كانتر باب الانتصارات لفريقه بفوز مميز على الفرنسي رومان لانجاسك 5 - 4.

وتولى النجم تومي فليتوود مسؤولية تسجيل النقطة الحاسمة، عندما تفوق على الفرنسي ماثيو بافون بنتيجة 3-1 في إعادة للإنجاز الذي حققه في كأس رايدر 2023 على ملعب ماركو سيموني.

وتميز فليتوود في هذه البطولة بتحقيق سجل مثالي، حيث كان اللاعب الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته الأربع خلال أيام المنافسة الثلاثة، ليترك بصمة لافتة في مسيرته الرياضية.

وعلى الرغم من السيطرة البريطانية الواضحة، أظهر فريق أوروبا القارية شجاعة في الساعات الأخيرة، حيث تمكن نيكولاس نورغارد من التفوق على الإنجليزي ماثيو جوردان بنتيجة 3-2، كما أحرز كل من أنطوان روزر وماتيو ماناسيرو انتصارين بفارق ضربة واحدة «1Up» في مواجهات فردية مثيرة.وفي مشهد مثير، عاد قائد الفريق الأوروبي فرانشيسكو موليناري من تأخر بفارق ضربتين مع تبقي سبع حفر لينتزع نصف نقطة بالتعادل مع الإنجليزي جوردان سميث.

وأظهر الدنماركي راسموس هويغارد أداءً بطولياً عندما عوض تأخره بثلاث حفر مع تبقي خمس حفر، لينهي مباراته بالتعادل أمام آرون راي.

وبهذا الأداء القوي، أكد فريق بريطانيا وأيرلندا تفوقه في البطولة، وسجل لحظة تاريخية أخرى في سجل منافسات الجولف العالمية، بينما أظهر فريق أوروبا القارية روحاً قتالية عالية.

وعبّر القائد جاستن روز عن فخره بالفريق وأدائه المميز طوال البطولة.

ومن خلال إستراتيجيته الواضحة وروحه القيادية، نجح روز في توجيه فريقه لتحقيق الفوز الحاسم في مواجهة فريق أوروبا القارية وقال «كان شرفاً كبيراً لي قيادة الفريق استمتعت بالتحدي والتجربة، واللاعبون قدموا أداءً قوياً جعلني أبدو قائد رائع، رسالتنا كانت واضحة، أن نبقى في المقدمة، ورغم التقدم الكبير، ركزنا على الأداء الفردي لاستكمال ما بدأناه خلال الأسبوع».