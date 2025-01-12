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الرياضة

دارميان يمنح الإنتر «الوصافة» في «الكالشيو»

دارميان يمنح الإنتر «الوصافة» في «الكالشيو»
12 يناير 2025 21:03

روما (أ ف ب)

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اعتلى الإنتر «حامل اللقب» المركز الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تحقيقه الفوز السادس توالياً في المسابقة على حساب مضيفه فينيتسيا 1-0، ضمن المرحلة العشرين، متخطياً بذلك أتالانتا المتعادل سلباً أمام أودينيزي من دون أهداف.
ويُدين فريق المدرب سيموني إنزاجي بفوزه لمدافعه الدولي ماتيو دارميان صاحب هدف اللقاء الوحيد، بعد أن تابع إلى داخل الشباك من مسافة قريبة تسديدة للنجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تصدى لها حارس أصحاب الأرض الصربي فيليب ستانكوفيتش (16).
ورفع حامل اللقب رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، متخطياً أتالانتا الثالث بفارق نقطة واحدة (19 مباراة)، علماً أنه خاض 18 مباراة، ولديه مباراتان مؤجلتان أمام فيورنتينا وبولونيا، فيما تجمّد رصيد فينيتسيا عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.
وعاد «النيراتسوري» بهذا الانتصار إلى السكة الصحيحة، بعد أيام قليلة من سقوطه الدراماتيكي في نهائي الكأس السوبر في جدة أمام جاره ميلان بعد تفريطه بتقدم 2-0 قبل أن يخسر 2-3 ليفشل في تحقيق لقبه الرابع تواليا في المسابقة.
وحقق جنوى فوزه الأول على أرضه هذا الموسم، عندما تغلب على ضيفه بارما 1-0.
ويُدين جنوى الذي يشرف على تدريبه لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق باتريك فييرا منذ نوفمبر الماضي، بانتصاره الأول على ملعبه منذ 20 مايو الماضي، إلى لاعب وسطه الدنماركي مورتن فريندروب الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 65.
وكان سجل جنوى على أرضه هذا الموسم يتضمن ستة تعادلات مع إنتر ميلان وبولونيا وكالياري بنتيجة واحدة (2-2) وروما وكومو بنتيجة واحدة (1-1) وتورينو (0-0) وأربع هزائم أمام هيلاس فيرونا 0-2 ويوفنتوس 0-3 وفيورنتينا 0-1 ونابولي 1-2.
وهو الفوز الخامس لجنوى هذا الموسم مقابل ثمانية تعادلات وسبع هزائم فرفع رصيده إلى 23 نقطة وارتقى إلى المركز الحادي عشر.
ومُني جنوى الذي اشتراه مؤخراً رجل الأعمال الروماني دان سوكو، بخسارة واحدة فقط منذ تسلّم فييرا إدارته الفنية، وجمع 13 نقطة في ثماني مباريات.
في المقابل، مني بارما بخسارته التاسعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
إنتر ميلان
أتالانتا
أودينيزي
ميلان
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