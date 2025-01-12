لايبزج يداوي جراح «السقوط الكبير» في البوندسليجا»!



برلين (أ ف ب)



افتتح لايبزج العام الجديد بالعودة إلى «سكة الانتصارات»، من بوابة فيردر بريمن 4-2، ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، متخطياً بذلك سقوطه الكبير أمام بايرن ميونيخ 1-5، في مباراته الأخيرة قبل التوقف الشتوي.

وتابع اللقاء من المدرجات مدرب ليفربول الإنجليزي ودورتموند السابق يورجن كلوب الذي تولّى منصب مدير عمليات كرة القدم في شركة مشروبات الطاقة ريد بول التي تملك أندية لايبزج ونيويورك الأميركي وسالزبورج النمساوي.

ورفع لايبزج رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، متخلفاً بفارق الأهداف عن أينتراخت فرانكفورت المتألق بقيادة نجمه المصري عمر مرموش، فيما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 25 نقطة في المركز الثامن.

وحقق أصحاب الأرض فوزهم الثالث في آخر ست مباريات مقابل ثلاث هزائم، ويعود الفضل في ذلك إلى متوسط الميدان الدولي الهولندي تشافي سيمونز العائد إلى المشاركة في الدوري من جديد بعد غياب ثماني مباريات للإصابة، بتسجيله هدفين (24 و35).

وأضاف زميله الدولي السلوفيني بنجامين شيشكو الهدف الثالث (47) متابعاً تألقه بتسجيله للمباراة الرابعة توالياً في الدوري ورافعاً رصيده إلى سبعة أهداف في المسابقة، فيما تكفّل النمساوي كريستوف باومجارتنر بتسجيل الهدف الرابع (90).

وأحرز ميتشل فايزر (26) والأسكتلندي أوليفر بيرك (90+3) هدفي الفريق الضيف الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري بعد ثلاثة انتصارات على التوالي.