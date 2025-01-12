أورلاندو يطيح بلوزداد ويُؤهل الأهلي إلى ربع نهائي «أبطال أفريقيا»



جوهانسبرج (أ ف ب)



أطاح أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بضيفه شباب بلوزداد الجزائري من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تغلّب عليه 2-1 في جوهانسبورج في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة، ليتأهل فريق «القراصنة» إلى الدور ربع النهائي برفقة الأهلي المصري.

وكان حامل اللقب الفائز على مضيفه ملعب أبيدجان الإيفواري 3-1، يحتاج إلى فوز وصيف بطل الدوري الجنوب أفريقي الموسم الماضي على ضيفه الجزائري للتأهل معاً رسمياً.

واستعاد أورلاندو الصدارة برصيد 11 نقطة أمام الأهلي بعشر نقاط، ويأتي بلوزداد ثالثاً بست نقاط وملعب أبيدجان رابعاً بنقطة واحدة.

وجاء اللقاء مقفلاً من الفريقين، إذ سيطر الحذر على الأداء العام لكليهما، لكونهما يعلمان أن التعثر ستكون نتيجته إلى نحو كبير الإقصاء، ورويداً رويداً سيطر أصحاب الأرض على المجريات، فيما تحمل الدفاع الجزائري العبء الكبير مع صعوبة في الخروج من منطقته.

واستغل ريليبوهيلي موفوكينج خطأ في الدفاع الجزائري، ليفتتح التسجيل بمتابعته كرة مرتدة من الحارس مصطفى زغبة إلى الشباك، إثر تصدي الأخير لتسديدة من تشيغوفاتسو ماباسا (20).

وتحرك الفريق الجزائري بعد الهدف، إذ لم يعد يملك ما يخسره، حيث انفرد مهاجمه الجنوب أفريقي خانيسا مايو لكنه سدد بجوار القائم (27).

وواصل بلوزداد جهوده في الشوط الثاني سعياً لتدارك الموقف، وأهدر المخضرم إسلام سليماني فرصة التعادل بتسديدة بعيدة عن المرمى (50).

ورد أصحاب الأرض بشكل حاسم، إذ عزز تقدمه عبر تسديدة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء من ثالنتي ماباثا ارتدت من بطن العارضة إلى الشباك (60).

وعرف أصحاب الأرض بعد هدفهم الثاني كيفية استيعاب الموقف وتهدئة اللعب لقتل فورة الجزائريين، إلا أن ذلك لم يمنع «أبناء لعقيبة» من تقليص النتيجة عبر عبد الرؤوف بن غيث من تسديدة بعيدة ارتطمت بأحد المدافعين وخدعت حارس أورلاندو (93).

وبذلك ستكون قمة المجموعة في الجولة الأخيرة بين الأهلي وضيفه أورلاندو حاسمة على صدارة المجموعة.