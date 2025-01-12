الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بدران بينونة» بطل كأس «حاكم الشارقة» للخيول العربية

عبد الله القاسمي خلال تتويج البطل (الاتحاد)
13 يناير 2025 01:27

عصام السيد (الشارقة)

أخبار ذات صلة
مشاركات واسعة وتفاعل كبير في مهرجان الثروة الحيوانية
شرطة أبوظبي تكرّم شركاء التوعية المرورية

توج الجواد «بدران بينونة» لـ «أبوظبي ريسنج» بإشراف سيف المرر وقيادة ساندرو بايفا، بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي «شروط» لمسافة 1700 متر، البالغة جائزته المالية 250 ألف درهم، وقدم الجواد المنحدر من نسل «آر بي بيرن» أداءً مبهراً بمعنى الكلمة نال به الإعجاب، ليتفوق بفارق رأس عن وصيفه «طحان الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 2:00:60 دقيقة.
وتألف حفل السباق السادس والختامي، الذي رعته شركة «لونجين»، وبلغ مجموع جوائزه المالية 480 ألف درهم، من ستة أشواط مثيرة، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط السادس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة.
وخطفت المهرة «أس أس روعة» لأحمد سعيد المزروعي بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة كونور بيسلي، الأبصار، بفوز لافت في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، بمشاركة 16 من الخيول العربية الأصيلة «إنتاج الإمارات» في سن أربع سنوات فما فوق، وسجلت ابنة «منجز» زمناً 1:20:00 دقيقة.
وانتزع الجواد الرمادي «أف ينومس» لخالد خليفة النابودة بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة الفارس ألكساندر دا سيلفا وبفارق رأس جائزة الشوط الثاني لمسافة 1700 متر «تكافؤ»، بمشاركة 16 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وسجل البطل 2:00:98 دقيقة.
ومنح الجواد «أف لا عتاب» المالك خالد خليفة النابودة، والمدرب أرنست أورنيل، والفارس ألكساندر دا سيلفا الثنائية، حين تفوق على 16 خيلاً عربية أصيلة «مبتدئة» عمر 4 سنوات وما فوق، في ثالث أشواط الحفل لمسافة 2000 متر، وسجل البطل 2:24:04 دقيقة.
وحلق الجواد «عدي» لمحمد أحمد العبري، بإشراف محمد المحروقي، وقيادة حمد البوسعيد، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 2700 متر (تكافؤ)، على لقب ماراثون الشارقة البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، بمشاركة 16 من نخبة الخيول العربية القوية في سن خمس سنوات فما فوق، وسجل البطل 3:12:78 دقيقة.
 وكان «موسر» لحسن محمد الشحي، بإشراف محمد إبراهيم، وقيادة قيس البوسعيدي، مسك ختام الحفل بالشوط السادس لمسافة 2000 متر (تكافؤ)، وهو الوحيد للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة قوامها 10 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، وخطف اللقب بفارق أنف، مسجلاً 2:11:46 دقيقة.
جوائز
تقدم الحضور الرسمي، وقدم الجوائز للفائزين، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وبحضور كل من سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام النادي، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين، والعديد من الملاك، كما شهد السباق الختامي حشد جماهيري كبير، من عشاق ومحبي سباقات الخيول بمضمار الشارقة لونجين.

أبوظبي
بجائزة كأس حاكم الشارقة للخيول العربية الأصيلة
لونجين
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
علوم الدار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
اليوم 07:26
استقرار أسعار الذهب
اقتصاد
استقرار أسعار الذهب
اليوم 08:31
ارتفاع جديد في عدد قتلى حرائق لوس أنجليس
الأخبار العالمية
ارتفاع جديد في عدد قتلى حرائق لوس أنجليس
اليوم 08:16
لوس انجليس تسابق الزمن لاحتواء حرائق الغابات
الأخبار العالمية
لوس انجليس تسابق الزمن لاحتواء حرائق الغابات
اليوم 08:05
الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح
الأخبار العالمية
الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©