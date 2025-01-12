«بدران بينونة» بطل كأس «حاكم الشارقة» للخيول العربية

عصام السيد (الشارقة)

توج الجواد «بدران بينونة» لـ «أبوظبي ريسنج» بإشراف سيف المرر وقيادة ساندرو بايفا، بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي «شروط» لمسافة 1700 متر، البالغة جائزته المالية 250 ألف درهم، وقدم الجواد المنحدر من نسل «آر بي بيرن» أداءً مبهراً بمعنى الكلمة نال به الإعجاب، ليتفوق بفارق رأس عن وصيفه «طحان الوثبة»، مسجلاً زمناً قدره 2:00:60 دقيقة.

وتألف حفل السباق السادس والختامي، الذي رعته شركة «لونجين»، وبلغ مجموع جوائزه المالية 480 ألف درهم، من ستة أشواط مثيرة، خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط السادس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة.

وخطفت المهرة «أس أس روعة» لأحمد سعيد المزروعي بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة كونور بيسلي، الأبصار، بفوز لافت في الشوط الأول لمسافة 1200 متر، بمشاركة 16 من الخيول العربية الأصيلة «إنتاج الإمارات» في سن أربع سنوات فما فوق، وسجلت ابنة «منجز» زمناً 1:20:00 دقيقة.

وانتزع الجواد الرمادي «أف ينومس» لخالد خليفة النابودة بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة الفارس ألكساندر دا سيلفا وبفارق رأس جائزة الشوط الثاني لمسافة 1700 متر «تكافؤ»، بمشاركة 16 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وسجل البطل 2:00:98 دقيقة.

ومنح الجواد «أف لا عتاب» المالك خالد خليفة النابودة، والمدرب أرنست أورنيل، والفارس ألكساندر دا سيلفا الثنائية، حين تفوق على 16 خيلاً عربية أصيلة «مبتدئة» عمر 4 سنوات وما فوق، في ثالث أشواط الحفل لمسافة 2000 متر، وسجل البطل 2:24:04 دقيقة.

وحلق الجواد «عدي» لمحمد أحمد العبري، بإشراف محمد المحروقي، وقيادة حمد البوسعيد، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 2700 متر (تكافؤ)، على لقب ماراثون الشارقة البالغ إجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، بمشاركة 16 من نخبة الخيول العربية القوية في سن خمس سنوات فما فوق، وسجل البطل 3:12:78 دقيقة.

وكان «موسر» لحسن محمد الشحي، بإشراف محمد إبراهيم، وقيادة قيس البوسعيدي، مسك ختام الحفل بالشوط السادس لمسافة 2000 متر (تكافؤ)، وهو الوحيد للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة قوامها 10 خيول في سن أربع سنوات فما فوق، وخطف اللقب بفارق أنف، مسجلاً 2:11:46 دقيقة.

جوائز

تقدم الحضور الرسمي، وقدم الجوائز للفائزين، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وبحضور كل من سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام النادي، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين، والعديد من الملاك، كما شهد السباق الختامي حشد جماهيري كبير، من عشاق ومحبي سباقات الخيول بمضمار الشارقة لونجين.