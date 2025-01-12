مانشستر يونايتد يطيح أرسنال بـ «الترجيحية»



لندن (د ب أ)

تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب تغلبه على أرسنال 5-3 بضربات الترجيح، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة. وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة 1-1، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة «اليونايتد»، بعدما فاز بها 5-3.

وتقدم مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 52، قبل أن يدرك جابرييل ماجالايس التعادل لأرسنال في الدقيقة 63.

وشهدت المباراة تعرض ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد، للطرد في الدقيقة 61، بعد تدخل قوي على جابرييل مارتينلي لاعب أرسنال.

وأهدر أرسنال فرصة إنهاء المباراة لمصلحته، قبل اللجوء للوقت الإضافي، بعدما أهدر قائده مارتن أوديجارد ضربة جزاء في الدقيقة 72، حيث تصدى لها الحارس التركي ألتاي بايندير.

وفي ضربات الترجيح، سجل لمانشستر يونايتد كل من برونو فيرنانديز وأماد ديالو وليني يورو وليساندرو مارتينيز وجوشوا زيركزي.

على الجانب الآخر، سجل لأرسنال كل من مارتن أوديجارد وديكلان رايس وتوماس بارتي، وأضاع كاي هافيرتز.