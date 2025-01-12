الزمالك إلى دور الثمانية في «الكونفيدرالية الأفريقية»



القاهرة (د ب أ)



تأهل الزمالك المصري إلى دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، وذلك عقب فوزه على بلاك بولز الموزمبيقي 3-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بالبطولة.

ورفع الزمالك، حامل لقب البطولة في الموسم الماضي، رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول بالمجموعة، فيما تجمد رصيد بلاك بولز عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.

وسجل حسام أشرف، مهاجم الزمالك، هدفين في الدقيقتين 51 و53، لكن بلاك بولز نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 62 عن طريق إياتا إيفوني.

وفي الدقيقة 82 سجل أحمد مصطفى زيزو الهدف الثالث للزمالك.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، تعادل إنيمبا النيجيري مع ضيفه المصري البورسعيدي 1-1، وتقدم المصري في الدقيقة الثامنة عن طريق محمد هاشم، قبل أن يدرك إنيمبا التعادل في الدقيقة 47 عن طريق أنتوني إيمكويلي.

ورفع المصري رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة عن إنيمبا صاحب المركز الثالث.