الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ذهبية لـ«شراع» الحمرية في الدوري الأوروبي

ذهبية لـ«شراع» الحمرية في الدوري الأوروبي
12 يناير 2025 23:27

 
الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
السياحة الجبلية في الإمارات.. ترفيه ومغامرة لعشاق الطبيعة

نجح فريق الحمرية للشراع الحديث في اقتناص ميدالية ذهبية، خلال مشاركته في الدوري الأوروبي بمالطا.
جاءت الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب الأولمبي عادل خالد، ضمن فئة «ماستر» في الجولة الأولى من الدوري الأوربي لسنة 2025.
وتوجه لاعب نادي الحمرية بالشكر لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ومجلس الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة نادي الحمرية، على الدعم المستمر لرياضة الشراع الحديث.
وهنأ سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، اللاعب عادل خالد، مشيداً باستمراره في حصد الميداليات، ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

الإمارات
الحمرية
الشراع الحديث
آخر الأخبار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
علوم الدار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
اليوم 07:26
انطلاق مسابقات وفعاليات المحطة الختامية لـ "مهرجان الظفرة"
علوم الدار
انطلاق مسابقات وفعاليات المحطة الختامية لـ "مهرجان الظفرة"
اليوم 12:45
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
علوم الدار
القمر الاصطناعي"HCT-Sat 1" ينطلق الشهر الجاري
اليوم 12:35
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
الرياضة
حدث في بطولة أستراليا للتنس.. سقوط وصيف من الطابق 12
اليوم 12:30
السياحة الجبلية في الإمارات.. ترفيه ومغامرة لعشاق الطبيعة
علوم الدار
السياحة الجبلية في الإمارات.. ترفيه ومغامرة لعشاق الطبيعة
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©