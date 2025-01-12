ذهبية لـ«شراع» الحمرية في الدوري الأوروبي



الشارقة (وام)

نجح فريق الحمرية للشراع الحديث في اقتناص ميدالية ذهبية، خلال مشاركته في الدوري الأوروبي بمالطا.

جاءت الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب الأولمبي عادل خالد، ضمن فئة «ماستر» في الجولة الأولى من الدوري الأوربي لسنة 2025.

وتوجه لاعب نادي الحمرية بالشكر لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، ومجلس الشارقة الرياضي، ومجلس إدارة نادي الحمرية، على الدعم المستمر لرياضة الشراع الحديث.

وهنأ سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، اللاعب عادل خالد، مشيداً باستمراره في حصد الميداليات، ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية.