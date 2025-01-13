«المحترفين» تختتم حملة الوقاية الصحية لكبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات حملة الوقاية الصحية لكبار المواطنين، التي نظمتها رابطة المحترفين، وشركة مبادلة للاستثمار وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وبمشاركة مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، وأقيمت على مدار يومين في المارية أكتيف في أبوظبي، استكمالاً لمشروع مبادرة كرة القدم من أجل كبار السن الذي انطلق في الرابع من يناير الجاري.

شارك في حملة الوقاية الصحية 120 مشاركاً من الذكور والإناث، البالغين 60 عاماً فما فوق، وشهدت الفعالية إقامة ورش صحية وتوعوية تضمنت، الوعي بالسمنة وأسبابها، التغذية الصحية وإدارة الحصص الغذائية، تحسين العادات اليومية ونمط الحياة، النشاط البدني والدعم المجتمعي، تخللتها مجموعة من الأنشطة الرياضية.

وتم في ختام الحدث، تكريم المشاركين حيث قامت رابطة المحترفين وشركاؤها في الحدث بتسليم شهادات المشاركة، تقديراً للمنضمين للبرنامج على التزامهم، وحرصهم على تعزيز الثقافة الصحية والرياضية.

وستواصل رابطة المحترفين، وشركة مبادلة للاستثما،ر وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً مبادراتها من أجل مجتمع صحي ورياضي عبر محور كرة القدم لأصحاب الهمم، والذي سينطلق في في 18 يناير الجاري، ويستمر لمدة أربعة أسابيع.