«الإمارات لزوارق الفورمولا 4» في أبوظبي 18 و19 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد أبوظبي لاستضافة الجولة الثالثة من بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا 4» يومي السبت والأحد الموافق 18 و19 يناير الجاري، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويُعد الحدث المرتقب من أبرز الفعاليات الرياضية البحرية في الدولة، ويشهد مشاركة نخبة من المتسابقين من مختلف أنحاء الإمارات وخارجها، في أجواء تنافسية مليئة بالإثارة والحماس.

وتُقام الجولة على مياه كورنيش أبوظبي، الذي يُعد موقعاً مثالياً لعشاق الرياضات البحرية للاستمتاع بالمنافسات من على اليابسة، وتتميز البطولة بسرعة الزوارق ودقة التحكم، ما يجعلها واحدة من أكثر السباقات جذباً للجمهور.

وكانت الجولة الأولى من البطولة قد أقيمت في ديسمبر الماضي في العاصمة أبوظبي، وجاءت الجولة الثانية لتقام في إمارة الشارقة في بداية يناير الحالي، وتستمر المنافسات من خلال استمرار جولات البطولة التي تم تحديد ست جولات لها، حيث ستكون الجولة الختامية، خلال شهر أبريل، في إمارة الشارقة.

وقال ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة: «تنظيم الجولة الثالثة في أبوظبي يعكس التزامنا بدعم الرياضات البحرية، وتعزيز مكانة العاصمة وجهة رياضية عالمية. نحن فخورون بتمكين الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال هذه البطولة، ونتطلع لمنافسات حماسية تليق بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه البطولة».

وأضاف الظاهري: «تأتي هذه الفعالية ضمن جهودنا المستمرة للترويج للرياضات البحرية كأحد أعمدة الرياضة في الإمارات، ولدعم المواهب الشابة، وتأهيلهم للمنافسات الدولية».

يُذكر أن بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، تُعد منصة بارزة لتطوير المتسابقين، وتأتي بدعم من اتحاد الرياضات البحرية والأندية البحرية في الدولة، في إطار السعي لإبراز الدولة وجهة مميزة للرياضات المائية.