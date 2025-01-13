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الرياضة

الجزيرة وبني ياس إلى الدوحة للمشاركة في «عربية الطائرة»

الجزيرة وبني ياس إلى الدوحة للمشاركة في «عربية الطائرة»
13 يناير 2025 10:45

معتصم عبدالله (أبوظبي)
يتأهب فريقا الجزيرة بطل الدوري في الموسم الماضي 2023-2024، بني ياس المتوج بأول ألقاب الموسم الحالي كأس الاتحاد 2024-2025، لتمثيل الإمارات في منافسات النسخة الـ43 من بطولة الأندية العربية للرجال للكرة الطائرة، والتي يستضيفها نادي قطر تحت مظلة الاتحاد القطري للكرة الطائرة، بمشاركة 15 فريقاً يمثلون 10 دول عربية.
ويستهل «فخر أبوظبي»، و«السماوي» مشوارهما في البطولة مساء الخميس المقبل، حيث يلتقي الأول برقان الكويتي في «المجموعة الرابعة»، والتي تضم أيضاً فريقي غزة الفلسطيني، وقطر القطري «المستضيف»، فيما يلعب بني ياس في مواجهة السلام العُماني ضمن «المجموعة الأولى»، والتي تضم ثلاثة فرق، وتشمل السويحلي الليبي.
وتستمر منافسات الدور الأول «المجموعات» للبطولة العربية حتى 20 يناير، على أن تُلعب مباريات الدور ربع النهائي، وتحديد المراكز في 22 يناير، ويقام الدور نصف النهائي في 24 يناير، فيما تختتم البطولة بمباريات تحديد المراكز والنهائي في 25 يناير.
من جانبه، أكد التونسي رياض الهذيلي، مدرب طائرة بني ياس، جاهزية فريقه لخوض منافسات النسخة الـ43 من بطولة الأندية العربية للرجال للكرة الطائرة، وقال: «خضنا مباراتين وديتين على التوالي أمام السيب العماني 4- صفر، والجزيرة 2-2 في مباراة من أربع أشواط، ونستعد للمغادرة إلى الدوحة الثلاثاء، تأهباً لانطلاق مشوار الفريق بلقاء السلام العُماني الخميس المقبل، فيما ستكون مباراة الجولة الثانية مساء السبت أمام السويحلي الليبي بطل العرب».
وأنهى بني ياس مرحلة ذهاب الدور الأول لدوري الطائرة المحلي بالعلامة الكاملة برصيد 8 انتصارات من 8 مباريات، خسر خلالها شوطين فقط كرقم قياسي، قبل أن يستهل مشوار إياب الدور الأول بالخسارة الأولى في دوري الموسم الحالي أمام منافسه الجزيرة 2-3 على صالة «مبادلة دوم» بنادي الجزيرة، في قمة انطلاق مرحلة «إياب الدور الأول».

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