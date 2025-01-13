توميتش: كثرة ضربات الجزاء ضد البطائح وراء الأزمة!

علي معالي (أبوظبي)

بعد أن تم الاستغناء عن خدمات الكرواتي جوران توميتش من تدريب فريق البطائح بدوري أدنوك للمحترفين، كشف المدرب عن بعض الأسباب التي جعلته يصل مع «الراقي» إلى هذه الدرجة من الترتيب باحتلال المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط، قبل أن تتم الإطاحة به، وتولي المدرب المؤقت محمد الرئيسي.

قال جوران توميتش: «في الموسم الماضي كنا في المركز السابع، وهذا هو أفضل مركز في تاريخ النادي، ولكن في الموسم الجديد 2024-2025، بدأنا الموسم بشكل جيد، ولكن بعد ذلك حدث الكثير، ولن أخوض في تفاصيل ما حدث، ولكن يمكن القول بأن لازمنا الحظ السيئ في الكثير من المباريات التي قدمنا فيها مستوى مميزاً، وكذلك تم احتساب 8 ضربات جزاء ضد فريقي، إضافة إلى بطاقتين حمراوين».

وقال: «استقبلنا أهدافاً في الدقائق الأخيرة، وكان لها تأثيرها السلبي على المستوى والنتائج والترتيب لنتوقف عند 5 نقاط وتراجع، وكان من الصعب إيقاف هذا الانحدار، ولو نجحنا في الفوز بنقطتين أو 3 لتغير الوضع بالنسبة لنا».

وأضاف: «لقد كانت تجربة جيدة للغاية مع نادي البطائح، ومن قبله نادي النصر، والآن أحتاج إلى الراحة، ثم التفكير في المرحلة المقبلة».