الإصابة تُبعد هنريكي عن خورفكان شهرين

فيصل النقبي (خورفكان)

خرج البرازيلي بيدرو هنريكي من حسابات خورفكان، بعد أن كشفت الفحوص الطبية التي أجريت له عقب إصابته، غيابه لمدة لا تقل عن شهرين.

ومن المنتظر أن يتم قيد مهاجم جديد بدلاً منه، وسيكون من الجنسية البرازيلية أيضاً، وذلك خلال اليومين المقبلين، ليكون جاهزاً لمواجهة عجمان في الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، والتي ستقام على استاد صقر بن محمد القاسمي في مدينة خورفكان يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري.

كما تبحث إدارة النادي عن مهاجم جديد في مركز الجناح الأيمن، حيث تُفاضل اللجنة الفنية بين أكثر من خيار ليتم الاستقرار على أحدهم، ولن تكون التغييرات كثيرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث لا يرى الجهاز الفني بقيادة عبد المجيد النمر ضرورة إجراء العديد من التغييرات بسبب استقرار الفريق، إنما يرغب في سد بعض النواقص فقط.وتم التعاقد مع هنريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولعب مع الفريق 6 مباريات فقط، سجل خلالها هدفين، ولم يظهر بالشكل المأمول منه.