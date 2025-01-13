التشيكي كلاين يفوز بـ «الدلة المصغرة» للجولف

دبي (الاتحاد)

حقق لويس كلاين الفوز بلقب بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك للناشئين، التي اختتمت في ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، بالشراكة مع اتحاد الجولف، وشهدت النسخة الثالثة حصول هذه البطولة للمرة الأولى على اعتماد التصنيف العالمي للاعبي الجولف الهواة.

وتفوق لاعب جمهورية التشيك، بعدما أنهى البطولة بنتيجة 15 ضربة تحت المعدل، وشارك في البطولة 64 فتى وفتاة من مختلف أنحاء العالم من الفئة العمرية تحت 18 عاماً.

أقيمت مراسم التتويج في حفل حضره سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، ووليد العطار عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف، وريتشي رامساي أحد نجوم جولة دي بي ورلد للجولف.

بالإضافة إلى الحصول على نقاط التصنيف العالمي للاعبي الجولف الهواة WAG، رفع اللاعب كأس البطولة، وهي نسخة أصغر من كأس الدلة الشهير الذي يحصل عليه الفائز ببطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف، إلى جانب حصوله على بطاقات مشاركة في بطولات دولية بدعم من اتحاد الجولف.

وتعليقاً على الفوز قال كلين البالغ من العمر 15 سنة، والذي بدأ بممارسة رياضة الجولف منذ كان في الخامسة من عمره: «الشعور مذهل بالفوز ببطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك للناشئين، وهي واحدة من أفضل بطولات الجولف للناشئين في الإمارات».

من جانبه، قال سيمون كوركيل: «إن مثل هذه الأحداث حيوية في توفير الفرص للاعبي الجولف الشباب لرفع مستوى أدائهم، ومن الملهم أن نراهم يرتقون إلى مستوى التحدي على مسرح من الطراز العالمي، تهانينا لكلاين على هذا الإنجاز الرائع، ونتطلع إلى متابعة مسيرته في السنوات المقبلة».

وتتجه الأنظار الآن إلى النسخة الـ 36 من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للجولف، والتي ستستضيف مجموعة كبيرة من أسماء نجوم اللعبة، اعتباراً من يوم الخميس المقبل، وسينضم حامل اللقب روري ماكروي، والفائز بلقبين في البطولات الكبرى، جون رام، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، إلى جانب عدد بارز من اللاعبين مثل فيكتور هوفلاند، واكشاي بهاتيا، وتومي فليتوود، وتيريل هاتون، ولوك دونالد وباتريك في حدث من الطراز العالمي في البطولة الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط.