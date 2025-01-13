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الرياضة

في ليلة تاريخية.. برشلونة يعادل إنجاز ريال مدريد الذي دام 62 عاماً

في ليلة تاريخية.. برشلونة يعادل إنجاز ريال مدريد الذي دام 62 عاماً
13 يناير 2025 12:05

 

معتز الشامي (أبوظبي)

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حقق برشلونة إنجازاً تاريخياً في الكلاسيكو، بعد فوزه الساحق على ريال مدريد بنتيجة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، ليتوج باللقب الـ 15 في تاريخه في استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة، ونجح البارسا في تسجيل «ريمونتادا» سريعة مساء الأحد، عندما سحق غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 5-2 في نهائي البطولة على الرغم من تأخره بهدف دون رد بعد 5 دقائق من انطلاق المباراة، ونجح فريق هانسي فليك في تحقيق عودة مثيرة ضد منافسه التاريخي.
وسجل البارسا أربعة أهداف في الشوط الأول نفسه، لتصبح النتيجة 4-1 قبل أن يسجل رافينيا الهدف الخامس في وقت مبكر من الشوط الثاني لتصبح النتيجة 5-1.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها برشلونة 4 أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين من الكلاسيكو في تاريخه. كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها أي من الفريقين 4 أهداف أو أكثر منذ ما فعله ريال مدريد في عام 1963 (5-1 و4-0).
وبينما كانت ليلة لا تنسى بالنسبة لبرشلونة، كانت ليلة أخرى لن ينساها ريال مدريد، الذي خسر بنتيجة كبيرة في مباراتي الكلاسيكو منذ انضمام كيليان مبابي إلى الفريق خلال الصيف.
ورغم أن برشلونة تغلب على ريال مدريد مرتين هذا الموسم، إلا أن فريق أنشيلوتي لا يزال يتقدم على الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني بخمس نقاط، ويحتل ريال مدريد وبرشلونة المركزين الثاني والثالث على التوالي، ولا يزال أمامهما الكثير من العمل للفوز باللقب، في حين يتصدر أتلتيكو مدريد حاليا الترتيب.

ريال مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني
كأس السوبر الإسباني
جدة
الجوهرة المشعة
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